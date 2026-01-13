Reestructuración en Alpine: Jack Doohan se desvinculó del equipo tras perder su lugar en la Fórmula 1
La escudería francesa confirmó el final del vínculo con el piloto australiano, quien había sido reemplazado por Franco Colapinto y ahora analiza nuevas alternativas.
El equipo BWT Alpine Formula One Team oficializó un nuevo movimiento en su estructura deportiva al confirmar la salida de Jack Doohan como piloto de la escudería de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. La decisión, según comunicó el propio equipo, fue tomada de común acuerdo y pone punto final a una relación que se extendió durante cuatro años, período en el que el australiano cumplió distintos roles dentro del programa deportivo de la marca francesa.
Doohan había comenzado la temporada 2025 como piloto titular de Alpine junto al francés Pierre Gasly, en lo que representaba una apuesta fuerte por uno de los talentos surgidos de su academia. Sin embargo, el panorama cambió de manera abrupta a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña, cuando la escudería resolvió promover al argentino Franco Colapinto como piloto principal.
Esa decisión desplazó a Doohan de la alineación titular y marcó un punto de inflexión en su vínculo con el equipo. El rendimiento del australiano en las primeras competencias del año no logró consolidarse ni responder a las expectativas internas, lo que aceleró su salida del asiento principal. A pesar de ello, permaneció ligado a Alpine durante el resto de 2025 como piloto de pruebas y reserva, colaborando en tareas de desarrollo tanto en pista como en el simulador.
Los caminos de Alpine y Jack Doohan se separan: el comunicado
No obstante, esa etapa también llegó a su fin con el anuncio oficial de la desvinculación definitiva. En el comunicado difundido por la escudería, Alpine señaló: “El equipo BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para que no continúe prestando sus servicios como piloto del equipo durante la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA y le permite buscar otras oportunidades profesionales”.
Además, destacó su recorrido dentro del programa de formación, recordando que fue el primer integrante de la Alpine Academy en alcanzar un asiento como piloto titular en la máxima categoría, tras su debut en el Gran Premio de Abu Dabi de 2024.
Con su salida confirmada, el futuro de Doohan comienza a definirse fuera de Alpine. Una de las opciones que toma mayor fuerza es su posible desembarco en la Super Formula de Japón, donde podría sumarse al equipo KONDO Racing, vinculado a Toyota. También aparece en el horizonte la chance de ocupar un rol como piloto de reserva en el equipo Haas para 2026, estructura que reforzará su alianza con Toyota bajo la denominación TGR Haas F1 Team.
Mientras Alpine avanza con una profunda reconfiguración de su plantel, el piloto australiano queda libre para buscar un nuevo rumbo en su carrera profesional.
