Reestructuración en Alpine: Jack Doohan se desvinculó del equipo tras perder su lugar en la Fórmula 1

Con su salida confirmada, el futuro de Doohan comienza a definirse fuera de Alpine. Una de las opciones que toma mayor fuerza es su posible desembarco en la Super Formula de Japón, donde podría sumarse al equipo KONDO Racing, vinculado a Toyota. También aparece en el horizonte la chance de ocupar un rol como piloto de reserva en el equipo Haas para 2026, estructura que reforzará su alianza con Toyota bajo la denominación TGR Haas F1 Team.

Mientras Alpine avanza con una profunda reconfiguración de su plantel, el piloto australiano queda libre para buscar un nuevo rumbo en su carrera profesional.