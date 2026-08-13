Disney+: la aclamada trilogía del cine ideal para maratonear sin parar
Disney+ incorporó a su catálogo una de las sagas más emblemáticas del cine fantástico.
Disney+ sumó a su catálogo una de las trilogías más reconocidas de la historia del cine y una opción perfecta para quienes buscan una maratón cargada de aventura, fantasía y acción.
Se trata de la adaptación cinematográfica de la obra de J.R.R. Tolkien dirigida por Peter Jackson. La saga está compuesta por tres películas que siguen el viaje de Frodo Bolsón y sus compañeros para destruir el Anillo Único antes de que caiga nuevamente en manos de Sauron.
A pesar del paso de los años, las películas continúan siendo una referencia dentro del género fantástico por su producción, sus escenarios, sus efectos visuales y la construcción de un universo que marcó a varias generaciones de espectadores.
De qué trata El Señor de los Anillos
La historia comienza miles de años antes de los acontecimientos principales, cuando Sauron crea el Anillo Único con el objetivo de dominar a los pueblos de la Tierra Media. Tras una gran batalla, el objeto queda fuera de su alcance y comienza un largo recorrido hasta terminar en manos de Bilbo Bolsón.
Décadas más tarde, Bilbo decide dejar la Comarca y entrega el anillo a su sobrino Frodo, quien rápidamente descubre que no se trata de un objeto cualquiera.
El mago Gandalf confirma que el anillo pertenece a Sauron y que debe ser destruido antes de que el Señor Oscuro recupere todo su poder. Para lograrlo, Frodo deberá abandonar su hogar y emprender un peligroso viaje hacia Mordor.
En el recorrido será acompañado inicialmente por Sam, Merry y Pippin, pero más adelante se sumarán otros personajes fundamentales como Aragorn, Legolas, Gimli y Boromir.
La trilogía está conformada por La Comunidad del Anillo, Las dos torres y El retorno del Rey, tres películas que desarrollan una historia atravesada por grandes batallas, alianzas, traiciones y la lucha por impedir el regreso definitivo de Sauron.
Reparto de El Señor de los Anillos
El elenco de la trilogía reúne a varios actores que quedaron fuertemente asociados con sus personajes después del éxito internacional de la saga.
- Elijah Wood como Frodo Bolsón.
- Ian McKellen como Gandalf.
- Viggo Mortensen como Aragorn.
- Sean Astin como Sam.
- Orlando Bloom como Legolas.
- John Rhys-Davies como Gimli.
- Sean Bean como Boromir.
- Billy Boyd como Pippin.
- Dominic Monaghan como Merry.
- Christopher Lee como Saruman.
- Liv Tyler como Arwen.
- Cate Blanchett como Galadriel.
- Hugo Weaving como Elrond.
- Ian Holm como Bilbo Bolsón.
- Andy Serkis como Gollum.
La combinación entre el elenco, la dirección de Peter Jackson y el universo creado por Tolkien ayudó a convertir a la trilogía en una de las adaptaciones más populares del cine fantástico.
Trailer de El Señor de los Anillos
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