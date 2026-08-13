Disney+: la aclamada trilogía del cine ideal para maratonear sin parar

El mago Gandalf confirma que el anillo pertenece a Sauron y que debe ser destruido antes de que el Señor Oscuro recupere todo su poder. Para lograrlo, Frodo deberá abandonar su hogar y emprender un peligroso viaje hacia Mordor.

En el recorrido será acompañado inicialmente por Sam, Merry y Pippin, pero más adelante se sumarán otros personajes fundamentales como Aragorn, Legolas, Gimli y Boromir.

La trilogía está conformada por La Comunidad del Anillo, Las dos torres y El retorno del Rey, tres películas que desarrollan una historia atravesada por grandes batallas, alianzas, traiciones y la lucha por impedir el regreso definitivo de Sauron.

Reparto de El Señor de los Anillos

El elenco de la trilogía reúne a varios actores que quedaron fuertemente asociados con sus personajes después del éxito internacional de la saga.

Elijah Wood como Frodo Bolsón.

como Frodo Bolsón. Ian McKellen como Gandalf.

como Gandalf. Viggo Mortensen como Aragorn.

como Aragorn. Sean Astin como Sam.

como Sam. Orlando Bloom como Legolas.

como Legolas. John Rhys-Davies como Gimli.

como Gimli. Sean Bean como Boromir.

como Boromir. Billy Boyd como Pippin.

como Pippin. Dominic Monaghan como Merry.

como Merry. Christopher Lee como Saruman.

como Saruman. Liv Tyler como Arwen.

como Arwen. Cate Blanchett como Galadriel.

como Galadriel. Hugo Weaving como Elrond.

como Elrond. Ian Holm como Bilbo Bolsón.

como Bilbo Bolsón. Andy Serkis como Gollum.

La combinación entre el elenco, la dirección de Peter Jackson y el universo creado por Tolkien ayudó a convertir a la trilogía en una de las adaptaciones más populares del cine fantástico.

Trailer de El Señor de los Anillos