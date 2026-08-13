El Gobierno cierra cuatro estaciones del Tren San Martín por razones indiscutibles

¿Qué obras realizará el Gobierno en el tendido ferroviario?

Para incrementar los niveles de seguridad operacional, las cuadrillas técnicas efectuarán un intenso trabajo de mejoramiento de vías y señales en los sectores afectados de Palermo, Villa Crespo y La Paternal.

Las tareas principales incluyen:

La adecuación geométrica del cambio 4A en la zona de La Paternal.

El reemplazo de durmientes de hormigón por unos nuevos de madera.

de hormigón por unos nuevos de madera. La liberación y homogeneización de tensiones en el tendido férreo de Villa Crespo y Palermo.

Como esta intervención requiere la ocupación total del tendido de ambas vías, resulta imposible la circulación normal de las formaciones. Desde la compañía advirtieron que la afectación podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Ante cualquier duda, los usuarios pueden consultar las novedades a través de la web oficial de Argentina.gob.ar o mediante la aplicación móvil de Trenes Argentinos.