El Gobierno cierra cuatro estaciones del Tren San Martín por razones indiscutibles
Por importantes obras en las vías, el servicio del Tren San Martín se verá limitado y no llegará a Retiro. Enterate qué días y horarios estará afectado.
Trenes Argentinos comunicó que el servicio del Tren San Martín sufrirá modificaciones estructurales durante el próximo fin de semana largo. Debido a una serie de obras estratégicas de mantenimiento y mejoras en la zona de vías, el Gobierno limitará su recorrido y los pasajeros deberán buscar nuevas alternativas para viajar.
¿Qué estaciones del Tren San Martín estarán cerradas y hasta cuándo?
La limitación del servicio afectará directamente la conexión con el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Según informó la empresa estatal, las formaciones circularán de manera limitada entre las estaciones Villa del Parque y Pilar/Dr. Cabred.
Esta medida implica que los trenes no llegarán a la terminal de Retiro. Por lo tanto, un total de cuatro estaciones permanecerán temporalmente cerradas para el ascenso y descenso de pasajeros en dicho tramo: Retiro, Palermo, Villa Crespo y La Paternal.
Esta importante restricción operativa se aplicará únicamente durante el domingo 16 y lunes 17 de agosto, en la franja horaria comprendida entre las 7.30 y las 16.00 horas.
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¿Qué obras realizará el Gobierno en el tendido ferroviario?
Para incrementar los niveles de seguridad operacional, las cuadrillas técnicas efectuarán un intenso trabajo de mejoramiento de vías y señales en los sectores afectados de Palermo, Villa Crespo y La Paternal.
Las tareas principales incluyen:
- La adecuación geométrica del cambio 4A en la zona de La Paternal.
- El reemplazo de durmientes de hormigón por unos nuevos de madera.
- La liberación y homogeneización de tensiones en el tendido férreo de Villa Crespo y Palermo.
Como esta intervención requiere la ocupación total del tendido de ambas vías, resulta imposible la circulación normal de las formaciones. Desde la compañía advirtieron que la afectación podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Ante cualquier duda, los usuarios pueden consultar las novedades a través de la web oficial de Argentina.gob.ar o mediante la aplicación móvil de Trenes Argentinos.
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