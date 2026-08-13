A qué hora empieza el paro nacional del 14 de agosto
La UTA confirmó una medida de fuerza para los colectivos del interior. Conocé a qué hora empieza el paro nacional del 14 de agosto y todos los motivos.
Tras fracasar las recientes negociaciones paritarias con las cámaras empresarias, la UTA ratificó un masivo paro nacional de colectivos en todo el interior. Esta sorpresiva medida de fuerza afectará a miles de pasajeros, quienes se preguntan urgentemente a qué hora comenzará a regir la suspensión del esencial servicio de transporte.
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¿A qué hora empieza el paro de colectivos en el interior?
Según lo anunciado oficialmente por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el cese de actividades de corta y media distancia comenzará a regir exactamente a partir de las 00:00 horas de este viernes 14 de agosto. La huelga general se extenderá por un total de 24 horas y paralizará el transporte en la totalidad de las provincias y ciudades del interior del país.
¿Cuáles son los motivos del paro nacional y qué reclama la UTA?
El objetivo central de la organización gremial conducida por Roberto Fernández es lograr la inmediata equiparación salarial de los choferes del interior con los valores recientemente homologados para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras que los trabajadores metropolitanos acordaron un salario básico que superará los $1,7 millones a partir de septiembre, los sueldos en las diferentes provincias continúan estancados en torno a los $1,5 millones.
Los representantes sindicales dejaron asentado que la actual situación económica se ha tornado insostenible y exigen propuestas concretas para preservar el poder adquisitivo de los choferes. En paralelo, la cámara empresaria FATAP solicitó a la Secretaría de Trabajo que dicte la conciliación obligatoria de extrema urgencia para obligar al gremio a deponer las acciones directas y lograr desactivar la huelga por un lapso de 15 días.
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