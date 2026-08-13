A qué hora empieza el paro nacional del 14 de agosto

¿A qué hora empieza el paro de colectivos en el interior?

Paro de colectivos nacional: reclaman salario básico de $1.707.175,

Según lo anunciado oficialmente por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el cese de actividades de corta y media distancia comenzará a regir exactamente a partir de las 00:00 horas de este viernes 14 de agosto. La huelga general se extenderá por un total de 24 horas y paralizará el transporte en la totalidad de las provincias y ciudades del interior del país.