Disney Plus: la aclamada comedia romántica protagonizada por Tom Hardy
Con Tom Hardy, Chris Pine y Reese Witherspoon como protagonistas, la producción propone un particular triángulo amoroso.
Disney Plus reúne dentro de su catálogo producciones para todos los gustos, desde grandes clásicos hasta películas que pasaron varios años desde su estreno pero continúan siendo una buena alternativa para quienes buscan algo entretenido. Entre ellas aparece una particular comedia romántica protagonizada por Tom Hardy.
Se trata de una película que llegó originalmente a los cines en 2012 y presenta una faceta bastante diferente del actor británico. Lejos de algunos de sus personajes más oscuros y dramáticos, en esta oportunidad comparte protagonismo con Chris Pine y Reese Witherspoon en una historia atravesada por el romance y el humor.
La producción combina los elementos tradicionales de las películas de espías con una historia romántica que rápidamente se sale de control. Los protagonistas son dos agentes de la CIA y mejores amigos que descubren que están enamorados de la misma mujer, lo que desata una competencia en la que no dudan en aprovechar los recursos de su trabajo.
De qué trata Esto es la guerra
La historia sigue a FDR Foster y Tuck Hansen, dos experimentados agentes de la CIA que, además de trabajar juntos, mantienen una amistad desde hace años. Todo cambia cuando ambos comienzan a salir, sin saberlo inicialmente, con Lauren Scott, interpretada por Reese Witherspoon.
Cuando descubren lo que está ocurriendo, los amigos acuerdan algunas reglas para competir por conquistarla. Sin embargo, la rivalidad rápidamente comienza a crecer y ambos terminan utilizando tecnología, equipos de vigilancia y diferentes herramientas propias de la CIA para conocer los movimientos del otro y conseguir ventaja.
Mientras Lauren intenta decidir con cuál de los dos quiere continuar su relación, Foster y Tuck llevan la competencia cada vez más lejos. Así, una situación sentimental relativamente cotidiana termina convertida en una disparatada batalla entre dos espías altamente entrenados.
La película combina escenas de acción con situaciones de comedia y romance, mientras la amistad de los protagonistas queda puesta a prueba. Con una duración cercana a una hora y media, es una alternativa para quienes buscan una historia ligera y dinámica dentro del catálogo de Disney Plus.
Reparto de Esto es la guerra
La película cuenta con un elenco encabezado por Tom Hardy, Chris Pine y Reese Witherspoon, acompañados por otros reconocidos actores:
- Reese Witherspoon como Lauren Scott.
- Chris Pine como FDR Foster.
- Tom Hardy como Tuck Hansen.
- Til Schweiger como Heinrich.
- Chelsea Handler como Trish.
- Angela Bassett como Collins.
La dirección estuvo a cargo de McG, mientras que el guion fue desarrollado por Timothy Dowling y Simon Kinberg. Uno de los principales atractivos de la producción está en la química entre sus tres protagonistas y en la combinación constante entre acción, espionaje y comedia romántica.
Trailer de Esto es la guerra
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