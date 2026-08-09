Disney Plus: la aclamada comedia romántica protagonizada por Tom Hardy

Mientras Lauren intenta decidir con cuál de los dos quiere continuar su relación, Foster y Tuck llevan la competencia cada vez más lejos. Así, una situación sentimental relativamente cotidiana termina convertida en una disparatada batalla entre dos espías altamente entrenados.

La película combina escenas de acción con situaciones de comedia y romance, mientras la amistad de los protagonistas queda puesta a prueba. Con una duración cercana a una hora y media, es una alternativa para quienes buscan una historia ligera y dinámica dentro del catálogo de Disney Plus.

Reparto de Esto es la guerra

La película cuenta con un elenco encabezado por Tom Hardy, Chris Pine y Reese Witherspoon, acompañados por otros reconocidos actores:

Reese Witherspoon como Lauren Scott.

como Lauren Scott. Chris Pine como FDR Foster.

como FDR Foster. Tom Hardy como Tuck Hansen.

como Tuck Hansen. Til Schweiger como Heinrich.

como Heinrich. Chelsea Handler como Trish.

como Trish. Angela Bassett como Collins.

La dirección estuvo a cargo de McG, mientras que el guion fue desarrollado por Timothy Dowling y Simon Kinberg. Uno de los principales atractivos de la producción está en la química entre sus tres protagonistas y en la combinación constante entre acción, espionaje y comedia romántica.

Trailer de Esto es la guerra