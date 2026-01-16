A dos años de la derogación de la Ley de Alquileres, la situación de los inquilinos empeoró

alquiler

El estudio remarca que en 2022 seis de cada diez hogares tenían aumentos más de una vez al año, porcentaje que subió al 77% en 2024 y alcanzó casi el 90% en 2025. En ese contexto, el trabajo advierte que “se observa en particular la consolidación de los aumentos trimestrales, con casi la mitad de los hogares inquilinos en esta situación”.

En cuanto a los mecanismos de actualización, la mayoría de los contratos utiliza índices oficiales. El 34% se ajusta por el Índice de Contratos de Locación (ICL) y el 33% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, un 15% de los contratos no tiene un índice definido y otro 12% utiliza criterios distintos. El pago del alquiler en dólares aparece como un fenómeno marginal: solo el 3% de los hogares inquilinos del AMBA declaró abonar en esa moneda.

La encuesta también analiza el rol de las inmobiliarias, que intervienen en el 45% de las relaciones de alquiler relevadas. Cuando hay intermediación, las condiciones contractuales tienden a ser más homogéneas: el 68% de esos contratos tiene una duración de dos años y el 54% presenta aumentos trimestrales. Además, el 99% de los alquileres gestionados por inmobiliarias cuenta con un contrato por escrito.

Pero en el 80% de los casos en los que interviene una inmobiliaria, los honorarios son cobrados a la parte inquilina. En la Ciudad de Buenos Aires, esta práctica se registra en el 61% de los alquileres intermediados, pese a que la normativa vigente establece que la comisión debe ser afrontada por el propietario. Esta situación “agrega una carga inicial considerable al momento de ingresar a una vivienda”.

El deterioro de las condiciones contractuales se da en un contexto de creciente presión del alquiler sobre los ingresos. Entre 2024 y 2025, la proporción de hogares que destina más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler pasó del 38% al 57%. En sentido inverso, quienes destinan menos de un tercio de sus ingresos cayeron del 33% al 21%, alejándose de los estándares internacionales que recomiendan no superar ese umbral.

El 29% de los inquilinos además tuvo que endeudarse en el último año y entre quienes pidieron préstamos, el 77% lo hizo para poder pagar el alquiler. Además, solo el 14% logró ahorrar el mes previo a la encuesta.