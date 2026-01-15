Por defender una contradicción, Manuel Adorni reveló por qué Javier Milei no puede montar a caballo
El funcionario cruzó a una periodista que cuestionó que el Presidente va a asistir a Jesús María luego de varios años criticando los festivales.
El presidente Javier Milei se prepara para participar de un nuevo festival de Jesús María en Córdoba, y en la previa a su vieja, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sorprendió con una revelación personal del mandatario, en un intento por desmentir una supuesta fake news.
El funcionario, que al parecer no tiene cosas más importantes que resolver, salió al cruce de La Nación que daba cuenta de una nueva contradicción del Presidente: se hará presente en un festival cuando desde que llegó al poder cuestionó este tipo de eventos.
"Tras criticar los festivales, Milei visita Jesús María mañana a la medianoche: evalúan la opción de que entre a caballo", es el título de la nota firmada por Gabriela Origlia. La periodista bien explica en el copete de la nota que el libertario "apenas asumió, cuestionaba duramente que las provincias destinaran fondos a ayudar a estas fiestas" y que "este año, Córdoba aportará $500 millones".
Con un argumento algo flojo de papeles, Adorni compartió una captura de la noticia, a la que calificó de "fake" y explicó: "El Presidente jamás ha cuestionado los festivales en sí mismos, sino el descontrol del dinero público destinado a este tipo de eventos".
Tras prácticamente decir lo mismo que la periodista, el jefe de Gabinete, reveló: "Por otro lado, el Presidente jamás evaluaría montar a caballo en virtud de que le resultaría fácticamente imposible debido a las lesiones que sufre su columna (las que además son de público conocimiento)".
El Presidente fue invitado oficialmente por la Municipalidad de Jesús María, a cargo del radical Federico Zárate, y por la propia organización del festival, y hasta se barajó la idea que ingresara al anfiteatro José Hernández a caballo. Sin embargo, esta idea quedó sin efecto, según dijo Adorni.
Esta noche, el Festival tendrá como principal figura al Chaqueño Palavecino; también se espera la participación de grupos como El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.
