Por defender una contradicción, Manuel Adorni reveló por qué Javier Milei no puede montar a caballo

El Presidente fue invitado oficialmente por la Municipalidad de Jesús María, a cargo del radical Federico Zárate, y por la propia organización del festival, y hasta se barajó la idea que ingresara al anfiteatro José Hernández a caballo. Sin embargo, esta idea quedó sin efecto, según dijo Adorni.

Esta noche, el Festival tendrá como principal figura al Chaqueño Palavecino; también se espera la participación de grupos como El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.