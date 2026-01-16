Una por una, estas son las otras 24 prepagas que el Gobierno dio de baja

En ese sentido señalaron que la eliminación de agentes inactivos permite contar con información más precisa sobre el universo real de prestadores y fortalece la supervisión del sistema.

Prepagas dadas de baja

La lista completa de las compañías de salud dadas de baja hoy:

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana. Mutual Persona John Deere Argentina. Asistencia Mutual Aeronavegante. Instituto Médico Asistencial IMA. Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil. Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina. Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios. Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre. Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda. Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios. Asociación Mutual Intercooperativa. Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada. Instituto Materno Infantil S.A. Empy SRL. Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. Austral Organización Médica Integral. Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda. Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. IE Emergencias Médicas Bolivar S.A. Cardio S.A. Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay. Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba. Plan Odontológico Integral S.A. Cámara de Tabaco de Misiones.

