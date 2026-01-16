Una por una, estas son las otras 24 prepagas que el Gobierno dio de baja
Desde el inicio de su gestión, Javier Milei ya dio de baja casi 140 prepagas. Cómo afecta a los afiliados de otras empresas de salud.
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dio de baja este viernes otras 24 prepagas en el camino hacia el reordenamiento del registro de Agentes del Seguro de Salud. Estas compañías estaban inscriptas pero no registraban actividad. Así quedó plasmado en dos edictos publicados hoy en el Boletín Oficial.
Según informó el gobierno de Javier Milei las empresas que fueron dadas de baja no contaban con afiliados, prestaciones en funcionamiento ni documentación respaldatoria que acreditara su operatoria.
Estas nuevas bajas se suman a las tres dispuestas a comienzas de esta misma semana y llegan a 139 en total desde el inicio del gobierno de Milei. Todas ellas sin actividad efectiva.
Desde la SSS explicaron que el objetivo de este proceso es depurar el registro y contar con un padrón actualizado de agentes que efectivamente operen dentro del sistema de salud. En muchos casos, se trataba de empresas sin afiliados, sin estructura operativa y sin presentación de información básica exigida por la normativa vigente.
Desde la SSS aclararon que estas bajas no afectan a empresas que se encuentren prestando servicios ni generan consecuencias para los usuarios del sistema.
En ese sentido señalaron que la eliminación de agentes inactivos permite contar con información más precisa sobre el universo real de prestadores y fortalece la supervisión del sistema.
Prepagas dadas de baja
La lista completa de las compañías de salud dadas de baja hoy:
- Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana.
- Mutual Persona John Deere Argentina.
- Asistencia Mutual Aeronavegante.
- Instituto Médico Asistencial IMA.
- Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil.
- Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina.
- Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios.
- Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre.
- Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
- Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios.
- Asociación Mutual Intercooperativa.
- Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada.
- Instituto Materno Infantil S.A.
- Empy SRL.
- Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.
- Austral Organización Médica Integral.
- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda.
- Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.
- IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
- Cardio S.A.
- Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay.
- Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba.
- Plan Odontológico Integral S.A.
- Cámara de Tabaco de Misiones.
