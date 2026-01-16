Misterio en la ruta: filmaban la luna y vivieron una escalofriante experiencia paranormal
Un video muestra un increíble hallazgo nocturno en plena ruta. Los testigos no lograron identificar las figuras blancas que aparecieron junto al camino.
Un inesperado registro se dio en Ruta Nacional 7, entre la localidad de Saforcada (Junín) y Alem, en el noroeste bonaerense, cuando un grupo de personas filmaba un video de la luna roja pero se encontraron con espeluznante aparición que los dejó en shock.
Según puede verse en las imágenes, dos figuras blancas aparecen al costado del camino, entre los pastizales, cerca de una laguna. “Se me heló la sangre. No supimos qué eran”, relató el testigo que registró la espeluznante escena. El hallazgo ocurrió en horas de la noche, cuando la visibilidad era limitada. Al notar las figuras, los ocupantes del vehículo decidieron grabar lo que veían, sin poder identificar con claridad de qué se trataba.
Los testigos relataron que, al percatarse de las figuras, sintieron miedo y decidieron registrar todo en video. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y generaron todo tipo de especulaciones sobre la naturaleza de lo observado.
La identidad de las figuras sigue siendo desconocida. Especialistas sugieren que podrían tratarse de animales, cardos o incluso un efecto visual provocado por la luz de la luna, pero hasta ahora no hay confirmación. Mientras tanto, la comunidad permanece alerta y el video continúa generando debate entre quienes transitan la Ruta 7.
Cuándo puede verse de nuevo la Luna Roja
Este fenómeno marcado por el color rojo-anaranjado que tiñe a la luna llena se convirtió en uno de los espectáculos celestes más esperados, ya que se puede observar sin necesidad de utilizar protección visual.
Asimismo, según explica la NASA, un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera tal que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, lo cuál genera aún más expectativa.
El eclipse lunar más largo del año: lo que hay que saber sobre su fase de totalidad en marzo 2026
En este sentido, el calendario astronómico del 2026 indica que el eclipse lunar comenzará en la noche del 2 al 3 de marzo, alcanzando su punto máximo durante la madrugada del 3 de marzo.
Además, la fase de totalidad, es decir, el momento en el que la Luna está completamente dentro de la sombra de la Tierra y adquiere ese tono rojo profundo, durará aproximadamente 80–82 minutos. Por lo tanto, habrá alrededor de una hora y cuarto para disfrutar de ese inusual cielo nocturno, convirtiendo a este fenómeno en uno de los más largos del año.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario