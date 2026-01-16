Misterio en la ruta: filmaban la luna y vivieron una escalofriante experiencia paranormal

Asimismo, según explica la NASA, un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera tal que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, lo cuál genera aún más expectativa.

El eclipse lunar más largo del año: lo que hay que saber sobre su fase de totalidad en marzo 2026

En este sentido, el calendario astronómico del 2026 indica que el eclipse lunar comenzará en la noche del 2 al 3 de marzo, alcanzando su punto máximo durante la madrugada del 3 de marzo.

Además, la fase de totalidad, es decir, el momento en el que la Luna está completamente dentro de la sombra de la Tierra y adquiere ese tono rojo profundo, durará aproximadamente 80–82 minutos. Por lo tanto, habrá alrededor de una hora y cuarto para disfrutar de ese inusual cielo nocturno, convirtiendo a este fenómeno en uno de los más largos del año.