ANSES: la documentación necesaria para poder realizar trámites durante el año
Las gestiones se pueden realizar de forma presencial en las oficinal del organismo o a través de internet. Conocé todos los detalles en la nota.
La Certificación Negativa de la Administración Nacional de Seguridad Social(ANSES) es un comprobante oficial que se utiliza para demostrar que una persona no recibe beneficios previsionales ni asistenciales, no registra aportes al sistema formal de trabajo y no cuenta con obra social activa.
Esta se tramita sin costo y de manera totalmente digital, lo que facilita su obtención en pocos minutos. Además, este documento es solicitado por distintas entidades, como bancos, empleadores, obras sociales o instituciones educativas, para validar información personal en trámites de inscripción, evaluación o control de datos.
De qué se trata la Certificación Negativa
Este documento acredita los siguientes puntos:
- Que el ciudadano no perciba prestaciones de ANSES
- Que no registra aportes como trabajador en relación de dependencia, autónomo, monotributista o personal de casas particulares
- La ausencia de obra social a través del sistema de seguridad social
- Informar si la persona figura como monotributista social
Sin embargo, también empezó a usarse en trámites donde es necesario comprobar cómo era la situación previsional de una persona antes de acceder a un nuevo beneficio.
Cómo solicitar la Certificación Negativa
El trámite se hace online, ya sea desde la página oficial de ANSES o a través de la app Mi ANSES. Solo hay que ingresar el CUIL, elegir el período que se quiere verificar y luego bajar el certificado, que siempre se emite para un lapso que no supera los seis meses.
El certificado no lleva firma ni sello y se obtiene sin ir a una oficina. Además, no tiene costo, no hace falta recurrir a intermediarios ni que intervenga personal de ANSES durante el proceso.
Si el sistema detecta datos laborales o fiscales que no coinciden, puede bloquear la emisión. En esos casos, es necesario corregir la información desde la web o solicitar un turno presencial para regularizarla.
Temas
Las Más Leídas
Dejá tu comentario