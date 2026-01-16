ANSES: el aumento que tendrá la AUH en febrero de 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el segundo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a febrero. Durante el segundo mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,8% producto de la inflación de diciembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de enero, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
Los montos de la AUH vigentes para febrero 2026
- Asignación Universal por Hijo: $129.032,50.
- AUH por Discapacidad: $420.148,74.
- Asignación Familiar por Hijo: $64.522,42.
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $210.083,11.
Monto de la AUH de ANSES en febrero
- Asignación Universal por Hijo: al retenerse el 20%, el valor queda en $103.226.
- Asignación por Embarazo: $103.226.
