A tener en cuenta: cómo evitar perder las Pensiones por Invalidez de ANSES

DNI del titular (frente y dorso).

CMO digital y documentación médica respaldatoria.

Partida de nacimiento y documentación de padres (si es menor).

Formulario P.S 6.4 de apoderado (si corresponde).

Fotocopias de toda la documentación.

Lo que cobran los titulares de la Pensión por Invalidez en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,88% en los haberes de octubre. De esta manera, la jubilación mínima alcanza los $ 326.298,38.

Por su parte, la PNC por invalidez que representa el 70% de la jubilación mínima, alcanza los $ 298.408,87 ($ 228.408,87 de haber + $ 70.000 de bono).