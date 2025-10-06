A tener en cuenta: cómo evitar perder las Pensiones por Invalidez de ANSES
Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa un nuevo requisito obligatorio para conservar el beneficio a partir de octubre.
Las auditorías sobre Pensiones por Invalidez Laboral que lleva adelante el Gobierno ya provocaron más de 80.000 bajas efectivas. Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa un nuevo requisito obligatorio para conservar el beneficio a partir de octubre: actualizar la dirección postal.
La medida busca evitar que los beneficiarios pierdan la pensión por no responder a citaciones que nunca les llegan.
Requisitos para cobrar la Pensión por Invalidez
La Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral está dirigida a personas que cumplan con los siguientes requisitos:
- Incapacidad total y permanente (66% o más de disminución en la capacidad laboral).
- No cobrar otra jubilación, pensión o prestación contributiva o no contributiva.
- No estar empleado ni registrado como autónomo o monotributista (excepto monotributo social).
- No tener ingresos suficientes ni familiares obligados legalmente a brindar sustento.
- Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país (extranjeros: 10 años de residencia).
- No estar detenido ni a disposición de la justicia.
La documentación necesaria para tramitar la Pensión por Invalidez Laboral
Para iniciar el trámite, se requiere:
- DNI del titular (frente y dorso).
- CMO digital y documentación médica respaldatoria.
- Partida de nacimiento y documentación de padres (si es menor).
- Formulario P.S 6.4 de apoderado (si corresponde).
- Fotocopias de toda la documentación.
Lo que cobran los titulares de la Pensión por Invalidez en octubre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,88% en los haberes de octubre. De esta manera, la jubilación mínima alcanza los $ 326.298,38.
Por su parte, la PNC por invalidez que representa el 70% de la jubilación mínima, alcanza los $ 298.408,87 ($ 228.408,87 de haber + $ 70.000 de bono).
