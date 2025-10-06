Los requisitos que exige ANSES para mantener la Pensión por Invalidez
Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa un nuevo requisito obligatorio para conservar el beneficio a partir de octubre.
Las auditorías sobre Pensiones por Invalidez Laboral que lleva adelante el Gobierno ya provocaron más de 80.000 bajas efectivas. Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa un nuevo requisito obligatorio para conservar el beneficio a partir de octubre: actualizar la dirección postal.
La medida busca evitar que los beneficiarios pierdan la pensión por no responder a citaciones que nunca les llegan.
Pensión por invalidez: ¿cuáles son los nuevos requisitos?
La Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral está dirigida a personas que cumplan con los siguientes requisitos:
- Incapacidad total y permanente (66% o más de disminución en la capacidad laboral).
- No cobrar otra jubilación, pensión o prestación contributiva o no contributiva.
- No estar empleado ni registrado como autónomo o monotributista (excepto monotributo social).
- No tener ingresos suficientes ni familiares obligados legalmente a brindar sustento.
- Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país (extranjeros: 10 años de residencia).
- No estar detenido ni a disposición de la justicia.
