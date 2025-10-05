Financial Times volvió a cuestionar la política cambiaria de Javier Milei y advirtió por la demanda de dólares

"Milei ha culpado a sus enemigos políticos, quienes, según él, han vendido pesos o han incitado a otros a hacerlo. Sin embargo, los analistas afirman que los operadores también tendrían razones menos perversas para presionar al peso. La demanda de dólares suele aumentar en Argentina antes de las elecciones, ya que las personas y las empresas se protegen del riesgo político. Esta tendencia se ha intensificado desde la sorpresiva derrota del presidente conservador Mauricio Macri en las primarias de 2019", comenta.

La nota expresa que "la demanda de dólares también aumentó el mes pasado cuando la crisis política debilitó tanto el tipo de cambio del mercado negro como el tipo de cambio paralelo legal, mientras que el peso oficial se vio apuntalado por la intervención del Banco Central. La creciente brecha entre los tipos de cambio fomentó las operaciones de arbitraje, conocidas localmente como 'el rulo'", subraya.

"Los economistas estiman que el Banco Central cuenta con solo unos pocos miles de millones de dólares en reservas líquidas que puede utilizar para apuntalar el peso y defender su banda cambiaria, a tres semanas de las elecciones de mitad de mandato. La mayoría afirmó esperar que las autoridades vendan todo lo que puedan para evitar una devaluación perjudicial antes de las elecciones, pero que la política cambiaria del Gobierno debe cambiar después", concluye.