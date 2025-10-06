Suben los biocombustibles otra vez y suman presión al precio de la nafta

En tanto, en la Resolución 386/2025 el gobierno estableció el precio del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar en 891,286 pesos por litro, mientras que el correspondiente al bioetanol elaborado a base de maíz será de 816,887 pesos por litro. Estos montos permanecerán vigentes hasta que se publique una nueva actualización.

María Tettamanti María Carmen Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación

En el caso del bioetanol también se dispuso que "el plazo de pago del bioetanol no podrá exceder, en ningún caso, los treinta (30) días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente".

Actualmente, los biocombustibles se mezclan de manera obligatoria en el mercado interno: el bioetanol representa un 12 por ciento del total de la nafta —repartido en partes iguales entre el proveniente de caña de azúcar y el derivado del maíz—, mientras que el biodiesel se incorpora en un 7,5 por ciento al gasoil.

Resolución 385/2025:

Resolución 386/2025:

