Suben los biocombustibles otra vez y suman presión al precio de la nafta
Las petroleras trasladan este mayor costo de manera directa a los precios que pagan en el surtidor los automovilistas por sus distintos combustibles.
El gobierno de Javier Milei habilitó este lunes una nueva suba en los valores mínimos que se pagan por los biocombustibles que se utilizan para el corte obligatorio con los combustibles y suma así más presión a los precios que pagan los automovilistas en el surtidor.
Así quedó plasmado en las Resoluciones 385/2025 y 386/2025 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma de la Secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti.
Así, la Resolución 385/2025 fijó "en pesos un millón quinientos ocho mil setecientos cuatro ($1.508.704) por tonelada el precio mínimo de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 27.640, para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de octubre de 2025 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace".
Y advierte que "el plazo de pago del biodiesel no podrá exceder, en ningún caso, los siete (7) días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente".
En tanto, en la Resolución 386/2025 el gobierno estableció el precio del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar en 891,286 pesos por litro, mientras que el correspondiente al bioetanol elaborado a base de maíz será de 816,887 pesos por litro. Estos montos permanecerán vigentes hasta que se publique una nueva actualización.
En el caso del bioetanol también se dispuso que "el plazo de pago del bioetanol no podrá exceder, en ningún caso, los treinta (30) días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente".
Actualmente, los biocombustibles se mezclan de manera obligatoria en el mercado interno: el bioetanol representa un 12 por ciento del total de la nafta —repartido en partes iguales entre el proveniente de caña de azúcar y el derivado del maíz—, mientras que el biodiesel se incorpora en un 7,5 por ciento al gasoil.
Resolución 385/2025:
Resolución 386/2025:
