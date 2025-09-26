ADR's suben mientras los bonos caen: el riesgo país supera los 1.000 puntos

El sector agroexportador también se mantiene activo, con plazo hasta el próximo martes para liquidar el 90% de los u$s7.000 millones declarados bajo el esquema de retenciones cero. Solo el jueves se concretó un récord superior a u$s1.000 millones. Sin embargo, las empresas del rubro enfrentan limitaciones debido a la vigencia de la restricción cruzada: las alternativas disponibles se reducen a contratos futuros de dólar y bonos dollar linked, lo que explica el aumento de la demanda por instrumentos de cobertura.

Bonos y riesgo país

Por otro lado, los bonos soberanos en dólares mostraron comportamiento mayoritariamente negativo. El Bonar 2029 retrocedió 1,7%, el Global 2030 cayó 1,5% y el Bonar 2038 descendió 1,4%. Solo el Global 2038 registró una leve suba del 0,7%. Este desempeño se refleja en el riesgo país, que alcanzó los 1.013 puntos básicos, marcando un incremento de 85 pb y una variación del 9,16% en las últimas 24 horas.

Analistas de Delphos remarcan que, a pesar de la reversión positiva en los ADRs y el Merval, la volatilidad persiste y los operadores continuarán atentos a la licitación de deuda y a la evolución del mercado financiero global, donde los anuncios de política monetaria en Estados Unidos siguen condicionando el comportamiento de los activos argentinos.