El riesgo país cae tras el anuncio del Tesoro de EE.UU. de un swap por 20 mil millones de dólares

"Consideramos oportuno mantener las posiciones en bonos soberanos y acciones argentinas. De confirmarse un resultado político favorable en octubre —escenario que vemos con alta probabilidad— podría generarse un rally significativo hacia fin de año. Argentina continúa rezagada frente a otros mercados emergentes y, en este contexto, el respaldo de Estados Unidos junto con un Milei fortalecido para avanzar en la aprobación de reformas, configuran un escenario potencialmente muy positivo para una recuperación marcada de los activos locales en el corto plazo", señaló Matías Waitzer, socio en AT Inversiones.

"El post de Bessent generó una fuerte reacción del mercado, con los bonos en dólares más de 5% ante el anuncio, reflejando que es más de lo que estaba priceado. Despeja la incertidumbre sobre las dificultades de liquidez generadas por el programa económico hasta ahora - el anuncio de que el Tesoro estaría dispuesto a comprar directamente deuda soberana incrementa fuertemente las probabilidades de que caiga el riesgo país al punto que el gobierno pueda salir a emitir deuda a principios de 2026", aportó Federico Filippini, Chief Economist de Adcap Grupo Financiero.

Por otro lado, el panel líder escala más de 3% a 1.884.877,50 puntos, mientras que el Merval en dólares sube 5,6% a 1.354,51 puntos. Las subas más destacadas pertenecen a Transener (8,5%), Metrogas (7,8%), Grupo Financiero Galicia (6,5%) y Grupo Supervielle (5,4%).

Scott Bessent.jpg Scott Bessent

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con ganancias de hasta 10%, encabezado por Grupo Financiero Galicia, seguido de Grupo Supervielle (7,5%), Banco Macro (6,5%) y BBVA (6,1%).

El anuncio del fuerte respaldo de los Estados Unidos a la Argentina -luego del encuentro ayer mano a mano entre Milei y Trump- trae oxígeno sobre la situación cambiaria, tras varios días de presión sobre el tipo de cambio. Las cotizaciones del dólar se alejan de los máximos de la semana pasada, cuando alcanzaron los 1.500 pesos, superando la banda de flotación.

Ahora, se acercan a los 1.300 pesos, objetivo del Gobierno para mantener a raya la inflación. El auxilio de los Estados Unidos también apunta a reforzar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y despejar las dudas sobre el pago de los vencimientos de deuda.