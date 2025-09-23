Contundente baja del riesgo país tras el apoyo de Donald Trump a Javier Milei: casi perfora los 1.000
Luego del mensaje del presidente estadounidense, se registró también una marcada suba de bonos y acciones argentinas en Wall Street.
El riesgo país registró una importante baja luego del mensaje de de "respaldo total" de Donald Trump al presidente Javier Milei. Ambos mandatarios mantuvieron este martes una reunión clave en Nueva York que llevó también a la suba de bonos y acciones argentinas en Wall Street.
El riesgo país bajó de los mil puntos básicos llegando a 964. El indicador había tocado un máximo de 1.516 el pasado viernes, tras lo que fue una constante subida a partir de la derrota del oficialismo en las las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires que se llevaron a cabo el 7 de septiembre.
La reunión bilateral entre Milei y Trump, seguida de un contundente mensaje de apoyo del mandatario estadounidense, derivó también en un avance de hasta el 11% en los bonos en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.
Acciones líderes registraban subas de hasta 11,6% de la mano de Metrogas, seguido de BYMA (+11,4%), Sociedad Comercial del Plata (+10,3%) y Transener (+7%). En el otro extremo, continúan cayendo Loma Negra (-2,9%), Transportadora Gas del Sur (-2,5%) y Cresud (-2%).
En cuanto a las acciones que cotizan en Wall Street, lideraba Edenor (6,7%), seguida de YPF (+5,6%), Banco Macro (+5%), Central Puerto (+4,6%) y BBVA (+4,2%).
En tanto, la cotización del dólar mayorista desciende por segundo día sin necesidad de intervención oficial en el mercado. El tipo de cambio oficial alcanzba los $1.370, con un descenso de 38 pesos.
Tras el respaldo al Gobierno nacional por parte del Tesoro de los Estados Unidos, el dólar oficial cerró a $1.385 (Banco Nación) mientras que el dólar blue se vendía este martes 23 de septiembre de 2025 a $1.410, lo que significó 65 pesos más barato respecto al valor con el que cerró en la rueda anterior.
Donald Trump expresó su "respaldo total" a Javier Milei
Donald Trump publicó un contundente mensaje de apoyo al presidente Javier Milei tras la reunión clave que ambos mandatarios mantuvieron en Nueva York este martes.
Apenas comenzado el encuentro, el mandatario norteamericano difundió un mensaje en redes sociales donde aseguró: “Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente”.
En su perfil de la red social Truth Social, Trump le dedicó un extenso mensaje a Milei y publicó: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”, expresó.
El presidente de Estados Unidos incluso sostuvo la actual situación económica y social fue una "herencia" del gobierno anterior y aseguró: “Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (muy parecido a Joe Biden, el presidente más corrupto, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), sin embargo, ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.
“Hemos tenido una relación tremenda con Argentina, que se ha convertido en un aliado fuerte, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”, agregó el mandatario estadounidense.
Finalmente, cerró su mensaje con una nueva señal de apoyo: “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente — ¡Nunca los defraudará!”.
