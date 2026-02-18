AGIP informó que ya están las boletas de Patentes reliquidadas: cuándo vencen
Las nuevas boletas pueden verse a partir de este miércoles. Se hizo un recálculo luego de vehículos que había sufrido aumentos de más del 100%.
Las boletas con las patentes de los vehículos porteños están disponibles desde este miércoles, con los nuevos valores y los topes por inflación que decidió aplicar el Gobierno porteño. Se trata del recálculo que se hizo debido a que entre fines de enero y principios de febrero comenzaron a conocerse las quejas por cuotas que llegaban con aumentos superiores al 100%.
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) informó que las nuevas facturas, con un aumento máximo del 31,8% —el IPCBA de CABA para 2025—, ya están disponibles. A su vez, se estableció el vencimiento unificado para la cuota 1 y el pago anual anticipado para el 27 de febrero. En el caso del homebanking, aparecerán recién el 20 del corriente mes en el sistema.
Según detalló AGIP, ningún vehículo registró un aumento superior al IPCBA 2025 (31,8%), límite fijado tras las inquietudes planteadas por contribuyentes.
Cómo acceder a las boletas
Las boletas están disponibles a partir de este miércoles. Puede pasar que aún no se van en el home banking, en los casos de aquellos contribuyentes que utilicen ese medio de pago. Pero sí se ven en la página de la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP). La forma de acceder a las boletas es la siguiente:
- Descarga desde agip.gob.ar. Desde la página principal, hay que ingresar en “Pagos – Consulta de boletas” (este acceso no requiere clave), seleccionar el impuesto “Patentes” y luego la opción “Pagar – Boletas”. Con el número de dominio se podrá visualizar y/o abonar la boleta.
- Visualización en Homebanking: en este caso se informó que la opción estará disponible a partir del viernes 20 de febrero.
- Solicitud por mail: A través de InfoAGIP se deben completar los datos del formulario que aparece a la derecha de la pantalla y, luego, seleccionar el impuesto “Patentes” y la categoría “Solicitud de Boletas por Mail”. https://autogestion.agip.gob.ar/cuit/infoagip
- Adhesión a Boleta Electrónica: Los contribuyentes con el dominio correctamente titularizado pueden ingresar al Portal del Contribuyente, seleccionar el servicio “Adhesión a Boleta Electrónica” y completar el registro en pocos pasos. De esta manera, recibirán la boleta mensualmente en su correo electrónico.
Medios de pago y devolución de excedentes
El impuesto puede abonarse mediante los medios habituales detallados en la web oficial de AGIP. También continúan vigentes los beneficios y descuentos previstos para quienes cumplan con los requisitos establecidos.
En los casos en que los contribuyentes hayan pagado la cuota 1 o el total anual con la boleta original y, tras la aplicación del tope, resulte un saldo a favor, ese excedente será imputado a futuras cuotas. Si se trató de pago anual, podrá solicitarse la devolución.
Para ello, AGIP habilitará desde el 1° de marzo un aplicativo específico en su sitio web, donde se detallará el procedimiento para gestionar el reintegro.
Desde el organismo señalaron que la reliquidación busca dar respuesta a las inquietudes surgidas tras la actualización de valuaciones y destacaron la implementación de herramientas digitales para simplificar el trámite. Toda la información se encuentra disponible en el portal oficial de AGIP, dentro del apartado correspondiente a la reliquidación de Patentes 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario