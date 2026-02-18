AGIP informó que ya están las boletas de Patentes reliquidadas: cuándo vencen

En los casos en que los contribuyentes hayan pagado la cuota 1 o el total anual con la boleta original y, tras la aplicación del tope, resulte un saldo a favor, ese excedente será imputado a futuras cuotas. Si se trató de pago anual, podrá solicitarse la devolución.

Para ello, AGIP habilitará desde el 1° de marzo un aplicativo específico en su sitio web, donde se detallará el procedimiento para gestionar el reintegro.

Desde el organismo señalaron que la reliquidación busca dar respuesta a las inquietudes surgidas tras la actualización de valuaciones y destacaron la implementación de herramientas digitales para simplificar el trámite. Toda la información se encuentra disponible en el portal oficial de AGIP, dentro del apartado correspondiente a la reliquidación de Patentes 2026.