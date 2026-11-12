Aguinaldo de ANSES: qué beneficiarios podrán cobrar más de $250.000 en diciembre 2026
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aclaró que la denominada Reparación Histórica reflejada en las liquidaciones del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre 2026 no constituye un bono navideño ni un beneficio extraordinario otorgado de forma reciente, sino la porción reglamentaria del aguinaldo calculada sobre el haber reajustado de quienes suscribieron acuerdos transaccionales bajo la Ley 27260.
Corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el segundo semestre, integrando tanto la jubilación ordinaria como el suplemento de actualización previsional, mientras que el acceso al detalle de la liquidación podrá auditarse de forma individual a través de la plataforma oficial Mi ANSES.
Qué jubilados cobrarán más de $250.000 de aguinaldo en diciembre
El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el segundo semestre. En el caso de los jubilados y pensionados, el cálculo se realiza sobre el haber previsional correspondiente.
Para cobrar más de $250.000 de aguinaldo en diciembre de 2026, el haber computable deberá superar los $500.000. Estos son algunos ejemplos de cuánto recibiría cada beneficiario, según el monto de su jubilación:
- Haber de $450.000: aguinaldo de $225.000.
- Haber de $500.000: aguinaldo de $250.000.
- Haber de $550.000: aguinaldo de $275.000.
- Haber de $600.000: aguinaldo de $300.000.
- Haber de $700.000: aguinaldo de $350.000.
- Haber de $800.000: aguinaldo de $400.000.
Cuándo cobran los jubilados el aguinaldo de diciembre de 2026
Las fechas se distribuyen de acuerdo con la terminación del DNI y el tramo de haberes de cada beneficiario.
Como el aguinaldo se acredita junto con la jubilación o pensión mensual, los titulares no necesitan realizar trámites adicionales para cobrarlo.
Fechas de pago para jubilados y pensionados del primer intervalo de haberes
- DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.
- DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.
- DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.
- DNI terminados en 4 y 5: martes 15 de diciembre.
- DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.
Fechas de pago para jubilados y pensionados del segundo intervalo de haberes
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.
- DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.
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