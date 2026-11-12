Aguinaldo de ANSES: qué beneficiarios podrán cobrar más de $250.000 en diciembre 2026

Como el aguinaldo se acredita junto con la jubilación o pensión mensual, los titulares no necesitan realizar trámites adicionales para cobrarlo.

Fechas de pago para jubilados y pensionados del primer intervalo de haberes

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Fechas de pago para jubilados y pensionados del segundo intervalo de haberes