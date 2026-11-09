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Papa León XIV en la Argentina EN VIVO: agenda, cronograma, recorrido, discursos y misas, minuto a minuto

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Papa León XIV
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El Papa León XIV transita su segunda jornada en Argentina. Se espera una multitud en el Monumento a los Españoles.

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La Argentina recibe la histórica visita del papa León XIV, en el marco de una gira por Sudamérica que inició este viernes 6 de noviembre en Uruguay, y que se extenderá hasta el 17 en Perú, abarcando un total de doce días y diez ciudades.

Agenda del papa León del lunes 9 de noviembre

  • 9.15: en Claypole, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione.
  • 11:30: encabezará la Santa Misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
  • 16: participará de un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA).
  • 18:45: Asistirá a la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.
  • 19:45: Concurrirá a la cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

Minuto a minuto de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina

Terminó la misa central

El papa León encabezó su histórica misa en el Monumento a los Españoles.

El papa León XIV recordó a Francisco en su homilía

El papa León XIV recordó con emoción a Francisco durante su misa en Palermo y destacó la pasión de su antecesor por defender a la familia. Seguí leyendo.

Fernando Bravo leyó "la profecía de Ezequiel" en la misa de León XIV

El histórico periodista leyó "la profecía de Ezequiel" en el inicio de la misa. Seguí leyendo.

En vivo: la misa en el Monumento a los Españoles

El papa León XIV llega al Monumento de los Españoles para la misa

Ante una multitud, el sumo pontífice se dispone a dar la santa misa. Seguí leyendo.

Soledad cantó en el Monumento a los Españoles, a la espera del papa León XIV

Soledad Pastorutti llenó de argentinidad a una multitud en Monumento a los Españoles. Seguí leyendo.

"El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad": las frases del papa León XIV

El papa León XIV hizo un fuerte llamado a respetar e incluir a las personas con Discapacidad en momentos en que el gobierno libertario se ensaña con el sector.

El discurso completo del papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

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Marta Griselda Torres, la mujer que emocionó al papa León XIV

La visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole regaló uno de los momentos más conmovedores de toda la gira. Este lunes, el Sumo Pontífice escuchó el resiliente testimonio de vida de Marta Griselda Torres, una residente que logró sobreponerse a un abandono familiar y a las severas dificultades que le impuso su cuerpo.

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El papa dice en Argentina que una nación se mide por su trato a personas con discapacidad

El papa León XIV advirtió este lunes que un país se mide por la inclusión de las personas con discapacidad, en una visita a una casa de caridad en Argentina, donde el presidente Javier Milei es criticado por las duras políticas de ajuste que afectan al sector.

"El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", dijo el sumo pontífice en su discurso en el Cottolengo Don Orione en Claypole, en el sur de Buenos Aires.

El papa León XIV llegó al Pequeño Cottolengo Don Orione

Entre el fervor de miles de personas congregadas, el papa recorrió en su papamóvil un buen trecho del predio donde se encuentra el Pequeño Cottolengo Don Orione, un centro de asistencia para discapacitados.

Los fieles vitorearon al pontífice mientras ondeaban banderas con los colores blanco y amarillo que representan al Vaticano y coreaban “Viva el papa”. León los saludaba con una amplia sonrisa.

Este centro residencial situado en la localidad de Claypole, al sur de Buenos Aires, es el más grande de la Obra Don Orione en Argentina y acoge a 415 personas con discapacidad.

Tras bajarse del papamóvil en las inmediaciones del centro asistencial, León XIV comenzó a tender la mano a decenas de niños y adultos que residen en el lugar, muchos de los cuales se emocionaron hasta las lágrimas. El papa bendijo rosarios, recibió pequeños obsequios y entabló breves conversaciones con varios de ellos. Algunos empleados del centro también se acercaron a saludarlo.

Previamente fue recibido por las autoridades de la provincia de Buenos Aires y de la Iglesia católica.

El papa León XIV, rumbo a Don Orione

Sin lluvias y con calor: cómo estará el clima durante la masiva misa del papa León XIV

Leé la nota completa acá

El Obelisco homenajeó al papa León XIV con una imagen gigante en su primera noche

El monumento más reconocido de Buenos Aires se iluminó con el rostro del Sumo Pontífice, en una de las postales más destacadas de su llegada al país.

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Duro mensaje del papa León delante de Javier Milei

"La economía debe estar al servicio de la persona y no la personal al servicio de la economía.

Ante Javier Milei, gobernadores y dirigentes políticos en el Palacio Libertad, el Papa pidió prestar atención a los jóvenes y advirtió: “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños”. Seguí leyendo.

Habla el papa León XIV

"Deseo dirigirme a toda la nación y a quienes tienen la tarea de dirigirla"

"Algunos nacieron acá, otros llegaron desde lejos. Otros pertenecen a pueblos originarios. De ese encuentro fue tomando forma con el paso del tiempo un pueblo que ha sabido abrir las puertas. Todos han contribuído a una Argentina que hoy tengo el agrado de visitar".

"La democracia se fortalece en la capacidad de escuchar, en el poder de la palabra, en el compatriota, enfrentando las diferencias sin perder la conciencia de aquello que lo mantiene unida".

Palabras de Milei para Francisco

Hubo una ovación de todo el Palacio Libertad para el papa Franciso al ser destacado por Javier Milei como "el mejor argentino de la historia".

"Francisco fue una figura excepcional que, con su humanidad, nos inspiró a todos", dijo.

El mensaje de Javier Milei en el Palacio Libertad

"Quiero darle una cálida bienvenida en nombre de todo. Hoy comienza un momento de reflexión para todos. Me alegra ver a todo el arco político aquí, mostrando que hay cuestiones que nos atravisan a todos". Seguí leyendo.

Cadena nacional EN VIVO por el papa León XIV

El sumo pontífice encabeza un acto en el Palacio Libertad.

El papa recibe las llaves de la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño le entregó las llaves de la Ciudad.

Terminó la reunión del papa León XIV con Javier Milei

Luego de alrededor de una hora, el papa salió de la Casa Rosada para continuar con sus actividades.

Así ingresaba el papa León a la Casa Rosada

El papa parte rumbo a la Casa Rosada

Una multitud recibió al papa León XIV en la Plaza San Martín

El Pontífice rindió tributo al Libertador en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia sobria que combinó los honores militares y el protocolo de Estado. Seguí leyendo.

El papa León XIV ya fue recibido por Javier Milei en la pista de aterrizaje

El presidente recibió al sumo pontífice a los pies de la aeronave.

El emotivo mensaje de la torre de control para el papa León XIV

"Permítanos transmitir este mensaje al Santo Padre. Desde la torre de control del Aeropartque queremos darle la más calida bienvenida al espacio aéreo argentino. Es una inmensa alegría para todos los argentinos recibirlo en nuestor pais. Nos llena de emoción esta presencia y el significado de esta visita para nuesta nación. Bienvenido a la Argentina".

En instantes aterriza el avión del papa León XIV en la Argentina: será recibido por Javier Milei

El vuelo de Aerolíneas Argentinas se encuentra próximo a aterrizar en Aeroparque.

Despegó el avión de Aerolíneas Argentinas que trae al papa León XIV a la Argentina

El Boeing 737 MAX 8 LV-KKD de Aerolíneas Argentinas despegó a las 15.50 desde Montevideo, rumbo a la Argentina. Seguí leyendo.

EN VIVO: el papa León XIV está volando hacia Argentina

El papa León XIV se despidió de Uruguay con un mensaje por redes

EN VIVO: el papa León vuela a Buenos Aires

C5N recorrió por dentro el avión de Aerolíneas Argentinas que traerá al papa León XIV al país

La periodista de C5N, Pamela Francescatto, recorrió la aeronave de Aerolíneas Argentinas y dialogó con la tripulación. Seguí leyendo.

Detuvieron a un joven cerca del escenario del papa León XIV en Palermo: llevaba documentación falsa

Un joven de 25 años, identificado como Tomás Eduardo Natenzon, fue detenido portando credenciales falsas para poder ingresar al predio restringido cercano al escenario donde estará el papa León XIV.

La patente de la moto simulaba ser una de un vehículo oficial y llevaba cuatro equipos de comunicación, distintas credenciales. El Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, interviene en la causa y dispuso la detención del hombre en calidad de incomunicado por falsificación de documento público e intimidación pública, además del secuestro de la moto.

El Boeing 737-8 Max de Aerolíneas Argentinas, que transportará al Papa León XIV hacia Buenos Aires, ya está en Montevideo

De Juan Pablo II a León XIV: qué cambió en la Argentina desde la última visita papal hasta hoy

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Misa el Florida, Uruguay

Karina Milei: “Todo listo para recibir al papa León XIV”

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Amenaza de muerte a León XIV: la SIDE detuvo a un sospechoso antes de la llegada del Papa

El operativo se concretó tras una investigación del organismo de inteligencia a horas de que el Pontífice inicie su gira oficial por el país.

"Hagan ruido y no pierdan la esperanza": León XIV encendió la vigilia joven en el Estadio Centenario

Emulando a su antecesor, el papa León XIV exhortó a la juventud uruguaya a no quedarse quieta y "hacer lío".

Ante una multitud que colmó la mítica cancha uruguaya, el Pontífice cerró su última noche en la banda oriental con un fuerte llamado a la acción colectiva.

"Me siento como en casa": el cálido mensaje del papa León XIV en el barrio más humilde de Montevideo

En su paso por la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, el Pontífice rompió el protocolo, escuchó a los vecinos y dejó una fuerte impronta territorial en el arranque de su gira.

El papa León XIV llegó al barrio de Casavalle, en las afueras de Montevideo

Uno de los barrios de Montevideo mas golpeados por el delito y la marginalidad tuvo un día diferente con la visita del Santo Padre, que lo volvió a poner en el mapa.

El sumo pontífice eligió visitar ese barrio castigado para empaparse de la realidad de Uruguay.

Mensaje del papa León XIV a la juventud: "El nuncio quiere dormir, pero canten hasta la hora que quieran"

"Esta es la juventud del papa", así recibieron los jóvenes a León XIV el viernes por la noche en Uruguay. El pontífice bromeó con ellos. Los detalles.

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Cómo será el mega operativo integral de la Provincia por la misa del Papa León XIV en Luján

El plan contempla asistencia sanitaria, seguridad, ordenamiento del tránsito y atención a los peregrinos durante cuatro jornadas en Claypole, Don Orione y Luján.

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Dulcero: el papa León XIV pidió un torta especial para sus desayunos, ¿por qué es fanático del cheesecake?

El dueño del comercio encargado de abastecer a la Nunciatura dio a conocer las preferencias del Sumo Pontífice y sorprendió la elección de una torta en particular.

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Todos los cambios en los servicios de la Ciudad por la visita del papa León XIV

Conocé cómo se verán afectados los servicios en la Ciudad durante la visita del papa León XIV.

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León XIV en Uruguay: el mensaje del Papa sobre el puente, los palmares y el mate que sorprendió a los fieles

El Sumo Pontífice encabezó una misa en Paysandú y utilizó tres símbolos característicos de la región para transmitir un mensaje de fraternidad, encuentro y evangelización.

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Fieles a caballo le dieron la bienvenida al papa León XIV en Paysandú, Uruguay

La llegada del Sumo Pontífice al departamento del vecino país dejó una pintoresca postal.

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Seguí en vivo la misa del papa León XIV en Paysandú, Uruguay

Cronograma del papa León este sábado en Uruguay

  • 08:25 - Salida hacia Paysandú. Aeropuerto Internacional de Carrasco
  • 09:10 - Llegada a Paysandú. Recibimiento en pista. Aeropuerto Internacional Gral. de Brigada Aviador Tydeo Larre Borges
  • 10:00 - Santa Misa en Paysandú. Parque París Londres, Paysandú Homilía del Santo Padre.
  • 12:45 - Regreso a Montevideo. Paysandú - Aeropuerto Internacional de Carrasco. Salida 12:45, llegada 13:30.
  • 17:00 - Encuentro con la realidad social de Casavalle. Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Montevideo. Saludo del Santo Padre.
  • 18:00 - Encuentro con el mundo de la educación
  • 19:00 - Universidad Católica del Uruguay, Montevideo Saludo del Santo Padre. Vigilia de oración. Estadio Centenario, Montevideo. Discurso del Santo Padre.

El papa León tuvo su primera misa en Uruguay

Los homenajes de San Lorenzo al papa León XIV y Francisco

San Lorenzo de Almagro volvió a dar la nota en la previa de su partido frente a Platense por el Torneo Clausura 2026, esta vez con homenajes especiales para el papa León XIV y Francisco, tanto antes como durante el encuentro.

Es que previo a saltar al campo de juego con una pancarta de bienvenida con el lema "El club de Francisco reza por vos", el conjunto de Boedo sorprendió al presentar un detalle exclusivo en la indumentaria de sus futbolistas: un parche conmemorativo en el pecho de la camiseta oficial.

El papa León XIV citó a Francisco en su primer discurso en Uruguay

El papa León XIV pronunció su primer discurso oficial ante las autoridades locales, destacándose una especial mención hacia su predecesor, el papa Francisco.

Durante su alocución, el Sumo Pontífice puso el foco en la responsabilidad intergeneracional y en el cuidado del medio ambiente, destacando además los logros del país rioplatense en materia de energías renovables.

Al abordar el concepto de desarrollo sostenible y el uso de los recursos naturales, el Papa remarcó que las decisiones del presente impactan de forma directa en los que vendrán.

"El bien común comprende también la responsabilidad de transmitir a quienes vendrán después los bienes que hoy hemos recibido. Como recordó mi predecesor, el Papa Francisco, la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Esta responsabilidad se traduce en las decisiones que afectan al uso de los recursos naturales y a las fuentes de energía", expresó el pontífice.

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El Papa en Uruguay, "la fe no puede limitarse al ámbito privado"

"El carácter laico del Estado está llamado a garantizar un espacio en el que creyentes y no creyentes puedan convivir en libertad y respeto mutuo, puesto que existen valores universales. Esta neutralidad no implica que la dimensión religiosa deba limitarse al ámbito privado", afirmó el Papa en su primer discurso en Uruguay, el país más secularizado de Sudamérica.

"Nadie debe ser obligado a actuar contra su conciencia ni impedido de actuar conforme a ella, ya sea en privado o en público, individualmente o en asociación con otros, dentro de los límites debidos", añadió León XIV, citando las enseñanzas del Concilio Vaticano II. "Sobre la base de esta libertad, los individuos y las comunidades religiosas pueden contribuir al bien común, respetando la autonomía de las instituciones civiles", concluyó el Pontífice.

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El papa pide que Uruguay siga ofreciendo a sus vecinos la búsqueda de acuerdos

El papa León XIV indicó este viernes que Uruguay, sede del Mercosur, puede seguir ofreciendo a sus vecinos "la búsqueda paciente de acuerdos" y "perseverar en el respeto del derecho", durante el discurso a las autoridades uruguayas en el primer acto de su visita al país, en el marco de su gira por Latinoamérica.

El saludo final del papa León XIV en su primera jornada en Uruguay.

El saludo final del papa León XIV en su primera jornada en Uruguay.

En la plaza de la Independencia, tras escuchar al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, el papa explicó que "la propia Constitución uruguaya dispone que, en los tratados internacionales, la República procure que las controversias sean resueltas mediante el arbitraje u otros medios pacíficos y promueva la integración social y económica de los Estados latinoamericanos".

Por ello en su discurso indicó "que Montevideo sea además sede de la Secretaría del Mercosur da particular concreción a esa vocación de favorecer espacios de entendimiento y cooperación en la región".

"En tiempos en que las diferencias pueden convertirse fácilmente en motivo de enfrentamiento, perseverar en el respeto al derecho, en la negociación y en la búsqueda paciente de acuerdos constituye un servicio que Uruguay puede seguir ofreciendo a sus vecinos", indicó el papa.

Por su parte, Orsi en su discurso mostró su admiración y agradeció "el posicionamiento del Vaticano en lo que refiere a los Derechos Humanos, y al lugar que ocupa la dignidad en sus planteos".

"Compartimos y acompañamos su postura inquebrantable en favor de la solución pacífica de los conflictos. Nuestra apuesta al diálogo y al consenso, que rige nuestra actitud hacia adentro, es la que los uruguayos promovemos siempre en los organismos internacionales", explicó.

El presidente uruguayo señaló que "los escenarios de violencia y de guerras entre los pueblos no se crean de un día para el otro. Son climas que se preparan y se fomentan desde la desinformación y los miedos" y que por eso "hoy más que nunca, desde la política y los gobiernos, tenemos la obligación de proponer otras formas de vincularnos, en todos los ámbitos".

El papa pide atención ante los suicidios en Uruguay y defiende a los "no nacidos"

El papa León XIV defendió este viernes desde Uruguay, el país más secularizado de Latinoamérica con leyes para el aborto y la eutanasia, la dignidad de los "no nacidos" y pidió sostener a los enfermos y atención ante los suicidios, en su discurso a las autoridades en Montevideo, primera etapa de su gira que le llevará también a Argentina y Perú.

En su discurso en la Plaza de la Independencia, ante miles de personas, y tras escuchar al presidente uruguayo Yamandú Orsi, el papa afirmó que "el carácter laico del Estado está llamado a garantizar un espacio en el que creyentes y no creyentes puedan convivir con libertad y respeto" y "esta neutralidad no exige que la dimensión religiosa quede confinada al ámbito privado".

"La convivencia entre personas de distintas procedencias y tradiciones forma parte también de la historia del Uruguay. Esa pluralidad se expresa hoy en las creencias y convicciones de sus ciudadanos", quiso destacar el papa en Montevideo, capital de un país donde cerca del 40 % de la población se declara no creyente.

Ante el monumento de héroe nacional José Gervasio Artigas, situado en el centro de la plaza, el pontífice estadounidense reflexionó sobre el "Uruguay de hoy" y abordó la importancia para la Iglesia de defender la vida en todas sus fases.

Aprovechó la ocasión también para defender la protección del que "no ha nacido" y que "pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo".

"Su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece", dijo el papa.

Y asimismo, también indicó que "cuidar a los más pequeños incluye necesariamente asegurarles una educación adecuada" porque "la formación recibida ha de abrir también oportunidades concretas para incorporarse a la vida laboral, poner en práctica lo aprendido y adquirir autonomía mediante el propio esfuerzo".

Ante los rápidos cambios de la tecnología y de la inteligencia artificial, el papa indicó la necesidad de procurar "que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo".

También abordó que "la soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo", uno de los temas que preocupan a la sociedad uruguaya

"Ante la dolorosa realidad del suicidio: la atención sanitaria, los vínculos familiares y la cercanía de la comunidad resultan inseparables. Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia", dijo el papa en referencia a los altas tasas de suicidio en el país, las más altas de Latinoamérica, que son de 19,16 muertes por cada 100.000 habitantes, según datos de 2025 del Ministerio de Salud Pública.

En el país donde se ha legalizado recientemente la eutanasia, el papa afirmó que "la Iglesia desea colaborar con cuantos trabajan por aliviar el dolor cuando es posible y por sostener a la persona cuando este no puede ser eliminado".

"Recientemente he experimentado en primera persona las limitaciones que impone la enfermedad y he recibido cuidados por los que estoy profundamente agradecido", recordó el papa que fue operado con éxito el pasado 13 de octubre de un tumor maligno y por lo que tuvo que extirparse el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Y entonces recordó su asistencia médica y agregó: "Esta experiencia me lleva a pensar en tantos hombres y mujeres que carecen de medios para obtener un diagnóstico oportuno o recibir los tratamientos que necesitan".

"Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad", instó.

Y agregó que "quien atraviesa cualquiera de estas situaciones no deja por ello de ser miembro pleno de la sociedad ni pierde nada del valor de su vida. En esas circunstancias, su fragilidad hace más urgente que reciba la asistencia, los recursos y el acompañamiento que necesita".

El papa asegura en Uruguay que está "en forma" y defiende una salud para todos

El papa León XIV aseguró que está "bastante en forma" y defendió la atención médica universal al llegar este viernes a Uruguay, el país más laico de la región, para una intensa gira sudamericana tres semanas después de su operación de un cáncer de pulmón.

Miles de personas con banderas de Uruguay y el Vaticano y globos amarillos y blancos le aclamaron a su paso en papamóvil por la rambla de Montevideo hasta la céntrica plaza Independencia, donde lo esperaba el presidente izquierdista Yamandú Orsi.

Aunque muchos fieles y curiosos acudieron a la cita, la enorme plaza que acoge a la sede de la presidencia estaba a mitad vacía.

Durante su viaje desde el Vaticano, el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo dijo a periodistas que viajaban a bordo de su avión que se encuentra "bastante en forma" tras la cirugía.

"Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad", dijo luego el jefe de la Iglesia católica, de 71 años, en su primer discurso en Uruguay.

León XIV visitará 11 ciudades de Uruguay, Argentina y Perú en 12 días, en una de las giras papales más intensas de las últimas décadas.

"Fui a colegio católico, fui bautizada pero creo que hay otras prioridades en la agenda del país que recibir al papa. No me interesa verlo", dijo a la AFP Natalia Reyes, una instructora de yoga de 34 años que trabaja cerca de la presidencia.

Angelo Olivera vendía pañuelos con la cara del papa en la plaza. "Me da lo mismo el papa, pero creo en Dios porque él me salvó cuando estuve mucho tiempo en terapia intensiva", afirmó.

- Perú, "uno de mis muchos hogares" -

El primer papa nacido en Estados Unidos pasó casi dos décadas en Perú como misionero, donde forjó un profundo vínculo con la región y obtuvo la ciudadanía peruana.

Se refirió este viernes a Perú como "uno de mis muchos hogares" y dijo que espera con ilusión ver "cosas antiguas, cosas nuevas y sobre todo a la gente" allí.

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, dijo a la AFP que en Uruguay hay "un interés generalizado en la visita del papa" y que las entradas para las misas en las dos ciudades del interior del país que visitará el fin de semana, Paysandú y Florida, se agotaron rápidamente.

La nación liberal está en desacuerdo con la Iglesia en cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia, legalizada el año pasado.

Uruguay tiene la tasa de suicidios más alta de América Latina y el papa se refirió al tema.

"La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo", sostuvo.

"Ante la dolorosa realidad del suicidio", la salud pública, la familia y la comunidad son esenciales, añadió.

También alabó la matriz energética de Uruguay, "que hoy se apoya casi enteramente en fuentes renovables", cuando se agrava en el planeta la crisis generada por el cambio climático.

"Es un resultado notable que ha requerido decisiones sostenidas durante años y la participación de varios sectores del país", afirmó al llegar al pequeño país de 3,5 millones de personas, referente mundial en energías limpias.

El papa advierte sobre el suicidio en Uruguay, que tiene la tasa más alta de la región

El papa León XIV destacó el viernes los problemas de salud mental que afectan a millones de personas y se refirió al suicidio en su primer discurso político en Uruguay, que posee la tasa más elevada de América Latina y una de las mayores del mundo.

"La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo. Ante la dolorosa realidad del suicidio", la atención sanitaria, la familia y la comunidad son esenciales, afirmó el papa en Montevideo, al iniciar una larga gira por Sudamérica.

Las primeras palabras del papa León XIV en su gira por Sudamérica

"Que cada persona pueda vivir con dignidad", exclamó el sumo pontífice. Seguí leyendo.

Uruguay sin grieta por León XIV

Saludo presidencial Los expresidentes uruguayos Luis Alberto Lacalle Herrera, Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti saludaron al papa León XIV durante la ceremonia oficial de bienvenida en la Plaza Independencia.

Los tres exmandatarios estuvieron presentes en la recepción oficial al líder de la Iglesia católica, justo antes de su primer discurso público en Sudamérica.

"Benditos sean los chequeos médicos, nunca tuve dudas sobre este viaje"

El Papa envía mensajes tranquilizadores a quienes se encuentran en su misma situación, la de tener un tumor que necesita ser extirpado: "Les diría que no tengan miedo, los chequeos regulares son una bendición" y "lo mejor es cuidarse".

Cuando los periodistas le preguntaron cómo se sentía después de la cirugía, respondió: "Quizás mejor que antes". Su secreto: "Fe en Dios, buenos médicos y un estilo de vida saludable".

Y, en el vuelo de Roma a Montevideo, añadió: "Sé que algunos tenían dudas sobre este viaje, pero yo nunca las tuve".

Finalmente, subrayó la importancia de "acompañar a los enfermos y promover la salud pública".

El Papa rumbo a Sudamérica: "Benditos chequeos; nunca tuve dudas sobre este viaje"

"Me enorgullece ser estadounidense y me enorgullece haber ejercido un derecho", el de haber votado en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos.

El Papa León XIV, el primer pontífice en la historia que emite un voto a distancia para su país de origen,reafirma su decisión y explica el significado de su gesto en declaraciones a los periodistas a bordo del vuelo que de Roma lo trasladó a Montevideo.

Prevost llegó a Sudamérica: su primera etapa es Uruguay, a la que seguirán visitas a Argentina y Perú. Al preguntársele si también estaría dispuesto a votar en las elecciones de Perú —país donde vivió durante veinte años y del cual también posee la ciudadanía—, aclaró que, en ese caso, no es posible. Noobstante, señaló que lo haría con gusto si pudiera, ya que votar "es algo bueno".

Sin embargo, en su saludo a los aproximadamente ochenta periodistas que lo acompañan en este viaje, el Papa habla —con total franqueza— principalmente de su salud. Se encuentra en buena forma, atendiendo preguntas, saludos y apretones de manos y, sobre todo, afrontando el vuelo intercontinental de más de trece horas. Está satisfecho con este viaje internacional.

"Sé que muchos dudaban de si este viaje sería posible —comenta—, pero yo nunca tuve dudas de que podríamos llevarlo a cabo". Señala que su secreto es "la fe en Dios, unos buenos médicos y un estilo de vida saludable". Cuando le preguntan si ha vuelto a jugar al tenis, responde: "Todavía no, pero lo haré".

León XIV, conversando con los periodistas, aprovechó la oportunidad para transmitir un mensaje de esperanza a todas las personas que padecen cáncer: "Les diría que no tengan miedo; los controles médicos periódicos son una bendición", y añade que que "lo mejor que uno puede hacer es cuidarse".

Al preguntársele cómo se sentía tras la intervención quirúrgica, respondió: "Quizás incluso mejor que antes". Por último, subrayó la importancia —en su papel de pontífice— de "acompañar a los enfermos y promover la salud pública".

Asimismo, expresó su profundo agradecimiento a los médicos que lo atendieron, señalando que había recibido una "atención maravillosa".

La cuestión de la paz —un objetivo que sigue siendo la máxima prioridad para el Papa— también volvió a surgir en sus palabras. Tras mantener conversaciones telefónicas con el presidente ruso, Vladímir Putin —realizadas, en esta ocasión, desde su propia cama en el hospital Gemelli—, y con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky, con el fin de lograr una tregua para la exhausta localidad de Oleshky, cuyos habitantes se encuentran al borde de la inanición, el Papa comentó: "Gracias a Dios por lo que se ha conseguido", y agrega que "un gesto humanitario puede salvar vidas", y expresa su esperanza de que "esto no sea un caso aislado".

"Lamentablemente, sin embargo, todavía queda mucho por hacer para alcanzar la paz", añadió el pontífice.

Por último, hubo incluso espacio para algunos momentos distendidos, ya que la gente le hizo entrega de diversos obsequios, desde un recipiente para tomar mate y un disco de Laura Pausini hasta cacahuetes y varios libros. Tras la mención a Bob Dylan, algunos vaticanistas sugirieron que les gustaría ver a Bruce Springsteen —e incluso asistir a un concierto suyo en el Vaticano—. "Some things are above my pay grade", bromeó; una observación que equivaldría en italiano a decir: "Es un asunto que va más allá del ámbito de mi trabajo".

Lula agradece mensaje de León XIV: "Que las bendiciones nos ayuden a gobernar para todos"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció este viernes el mensaje enviado por el papa León XIV mientras el avión pontificio sobrevolaba el espacio aéreo brasileño rumbo a Uruguay, y expresó su deseo de que las bendiciones le permitan "gobernar para todos los brasileños".

En su cuenta de X, el mandatario brasileño valoró las palabras del pontífice, quien durante el trayecto invocó la bendición de Dios para que el país sea "agraciado" con "unidad y paz", según detalló el mensaje de Lula.

"Agradezco de corazón el mensaje de Su Santidad. Que las bendiciones de Dios nos ayuden a gobernar para todos los brasileños y que nuestra nación siga unida rumbo a un futuro de paz, esperanza y justicia para todos", manifestó el jefe de Estado brasileño, reelegido para un nuevo mandato.

Lula aprovechó la ocasión para reiterar la invitación a que el pontífice visite Brasil en el futuro, asegurando que el pueblo de su nación lo aguarda "con mucho cariño, acogida y fe".

El mensaje papal a Brasil responde a una tradición protocolar del Vaticano que comenzó en 1964 con el entonces papa Pablo VI, según la cual el obispo de Roma envía telegramas de cortesía a los jefes de Estado de cada territorio soberano que sobrevuela.

El intercambio se produjo durante el trayecto del papa hacia Uruguay, la primera parada de su visita en Sudamérica, que luego abarcará Argentina y Perú, a menos de un mes de su operación por un cáncer de pulmón.

Durante su recorrido, el papa envió mensajes de cortesía a los jefes de Estado de los seis países sobre los que sobrevoló: Italia, Francia, Argelia, Mauritania, Senegal y Brasil.

El afectuoso saludo entre el papa León XIV y Yamandú Orsi, el presidente de Uruguay

El sumo pontífice llegó a territorio uruguayo a las 16:20 a bordo de un vuelo de ITA Airways proveniente de Roma, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

A pie de pista fue recibido formalmente por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, acompañado por el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, y autoridades diplomáticas y eclesiásticas. De hecho, el jefe de Estado uruguayo fue el primero en saludar a la máxima autoridad de la Iglesia Católica, de manera muy afectuosa.

C5N recibió al Papa con un mate

La periodista de C5N recibió al Papa en el aeropuerto de Montevideo con un mate de regalo.

El Papa ya se encuentra en Uruguay

El sumo pontífice arribó a las 16.20 al aeropuerto de Montevideo. Seguí leyendo.

ADEPA le dio la bienvenida al papa León XIV y destacó el rol del periodismo

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su alegría y ofreció una cálida bienvenida al papa León XIV ante su histórica visita al país. A través de un comunicado oficial, la entidad destacó que la presencia del Sumo Pontífice representa una oportunidad para fortalecer los valores de la paz, la concordia, el diálogo y el encuentro entre los argentinos.

En un contexto global atravesado por profundas transformaciones e incertidumbres, ADEPA subrayó la relevancia del mensaje papal como una invitación a recuperar la centralidad de la persona humana y la responsabilidad compartida de construir sociedades más solidarias.

Seguí leyendo.

Habrá 25 mil voluntarios para recibir al Papa y organizar las actividades

La visita del papa León XIV a la Argentina demandará un importante operativo de organización y asistencia. Uno de los datos que sobresale es la convocatoria de voluntarios: alrededor de 25.000 personas se inscribieron para colaborar durante las distintas actividades que se desarrollarán en el país, en un acontecimiento que movilizará a miles de peregrinos.

Federico Deteffaniz, coordinador nacional del voluntariado, brindó detalles sobre los preparativos en declaraciones a C5N y reconoció la magnitud del desafío que representa organizar un dispositivo de estas características.

"Es muy desafiante. El tipo de tarea que van a realizar dependerá de si participan en los cuatro eventos masivos o en aquellos de menor aforo. Tareas de recepción y orientación de los peregrinos. Asistir en los puestos de hidratación", explicó.

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Visita de León XIV a Argentina: los requisitos y cómo inscribirse para ver al Papa

Se habilitó el registro oficial y gratuito para participar de las misas y actividades que el Sumo Pontífice encabezará del 8 al 11 de noviembre.

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Cómo seguir el vuelo del papa León XIV en tiempo real

Para seguir el minuto a minuto del recorrido aéreo, los usuarios de todo el mundo pueden rastrear el avión en vivo a través de plataformas de seguimiento aeronáutico:

  • Aplicación y sitio web: Mediante la plataforma Flightradar24, se puede visualizar la ruta, altitud y velocidad exacta de la aeronave de ITA Airways en tiempo real.

  • Estado del trayecto: Pasadas las 10:00 de la mañana (hora argentina), la unidad aérea completó casi la mitad de su trayecto transatlántico, con su arribo previsto al Aeropuerto Internacional de Carrasco para media tarde de este viernes.

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Pamela Francescato mostró por C5N el interior del avión en el que el papa León XIV viene a la Argentina

El papa León XIV ya está en pleno vuelo para empezar su gira histórica a Sudamérica. El avión que despegó desde el aeropuerto de Fiumicino, en Roma. La primera escala será Montevideo, Uruguay, donde el Pontífice comenzará una agenda que también incluirá visitas a la Argentina y Perú.

A bordo del Airbus A330neo de ITA Airways viajan integrantes de la comitiva papal, personal de seguridad y 83 periodistas acreditados por el Vaticano. Pamela Francescato mostró en exclusiva para C5N las imágenes del interior del avión.

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Las 17 escuelas sin clases presenciales este viernes por la visita del Papa

  • Asociación Comunidad Israelita Sefardí Argentina: Juan María Gutiérrez 3972.
  • CENTES N.° 2 D.E. 9: Juan Francisco Seguí 3755.
  • Colegio del Arce (Nivel Secundario): Jorge Newbery 1953.
  • Colegio del Arce (Niveles Inicial y Primario): Arce 334.
  • Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: Avenida Luis María Campos 898.
  • Colegio Rey Fahd: Cerviño 4851.
  • Cursos Especiales (Sede Lafinur): Lafinur 3331.
  • Escuela N.° 8 D.E. 9 Armenia Argentina y Jardín de Infantes Nucleado A: Arce 611.
  • Escuela Primaria N.° 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín: Avenida del Libertador 4903.
  • Escuela Primaria N.° 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación: Avenida del Libertador 4777.
  • Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal María Hicken D.E. 9: Avenida General Las Heras 4078
  • Instituto Ambrosio Tognoni y Escuela San Andrés: Avenida Santa Fe 4320.
  • Instituto Hogar San Benito: Arce 322.
  • Jardín de Infantes Común N.° 2 D.E. 9 Granaderos de San Martín: Avenida del Libertador 4953.
  • Jardín de Infantes Integral N.° 5 D.E. 9: Avenida del Libertador 4777.
  • Jardín Maternal N.° 10 D.E. 9 Manuel Belgrano: Teniente Benjamín Matienzo 1880.
  • Mi Jardín: Avenida Luis María Campos 1314.

Cuál fue el único y noble pedido del papa León XIV a días de iniciar su primera visita por la Argentina

"El Papa pidió específicamente el encuentro con jóvenes", aportó el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Raúl Pizarro, en declaraciones reproducidas por el sitio MDZ Online.

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Con la visita del papa León XIV se estima un fuerte movimiento económico en la Ciudad de Buenos Aires

La llegada del papa León XIV a la Argentina no solo despierta expectativas entre millones de fieles, sino que también proyecta un importante impacto turístico y económico para las ciudades donde encabezará eventos que se prevén multitudinarios.

En efecto, a pocos días de la llegada del Pontífice, prevista para el 8 de noviembre y con estadía hasta el 11, aumentó de manera exponencial el interés por encontrar hospedaje en las ciudades que forman parte de su recorrido.

Según datos difundidos por la plataforma Airbnb, las búsquedas de alojamientos en Luján se multiplicaron por cinco respecto del mismo período del año anterior, mientras que en Córdoba el incremento superó el 400%.

En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, podría recibir más de 1,24 millones de visitantes durante los días centrales de la visita papal y generar un movimiento económico superior a los US$88 millones.

De acuerdo a previsiones del Ente de Turismo porteño, entre el 6 y el 10 de noviembre arribarán a la capital argentina más de 240.000 turistas que pernoctarán en hoteles y alojamientos temporarios.

A ellos se sumará cerca de un millón de excursionistas que viajarán por el día para participar en las celebraciones religiosas y actividades vinculadas con la presencia del Pontífice, con una misa central en el Monumento a los Españoles.

Cronograma oficial de actividades del papa León XIV en en la Argentina

La agenda oficial contempla múltiples encuentros institucionales, celebraciones masivas y visitas a distintos puntos estratégicos del país:

Domingo 8 de noviembre (llegada y encuentros oficiales)

  • 16:30: Aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery.

  • Homenaje inicial: Ofrenda floral frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia (Plaza San Martín).

  • Reunión en Casa Rosada: Encuentro bilateral con el presidente Javier Milei.

  • 18:30: Discurso oficial ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre (jornada nacional de feriado)

  • 9:15: Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole.

  • 11:30: Celebración de una masiva misa en el Monumento de los Españoles (Palermo).

  • 16:10: Encuentro con el mundo laboral, sindicalistas, empresarios y referentes sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), Puerto Madero.

  • 17:30: Reunión interreligiosa con líderes de comunidades cristianas y otras religiones en el Palacio San Martín.

  • 18:45: Celebración de vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana, seguida de una cena con obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre (visita a Córdoba y feriado en CABA)

  • 7:30: Despegue hacia la provincia de Córdoba (llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00).

  • 10:00: Misa central en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

  • 15:15: Encuentro pastoral con obispos, sacerdotes y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

  • 20:15: Vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles (Palermo, CABA). (Nota: Esta jornada cuenta con feriado exclusivo en CABA y Córdoba)

Miércoles 11 de noviembre (despedida y feriado en provincia de Buenos Aires)

  • 8:00: Visita institucional al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires (Villa Devoto).

  • 10:00: Misa central en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, principal centro de peregrinación del país. (Jornada con feriado exclusivo en la Provincia de Buenos Aires)

  • 13:30: Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, previa a su partida hacia Lima programada para las 14:00

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