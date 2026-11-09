Papa León XIV en la Argentina EN VIVO: agenda, cronograma, recorrido, discursos y misas, minuto a minuto

Terminó la misa central
El papa León encabezó su histórica misa en el Monumento a los Españoles.
EN VIVOHistórico
El Papa León XIV transita su segunda jornada en Argentina. Se espera una multitud en el Monumento a los Españoles.
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La Argentina recibe la histórica visita del papa León XIV, en el marco de una gira por Sudamérica que inició este viernes 6 de noviembre en Uruguay, y que se extenderá hasta el 17 en Perú, abarcando un total de doce días y diez ciudades.
Agenda del papa León del lunes 9 de noviembre
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