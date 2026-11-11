La confesión de Marcos Camino antes de morir: "Tengo la desgracia de tener una enfermedad que es la obsesión"

La reflexión de Marcos Camino sobre los años de trabajo y el desgaste personal

En la misma entrevista, el acordeonista también recordó cómo había sido su manera de enfrentar los desafíos profesionales. Según contó, durante muchos años su carácter y sus ganas de alcanzar objetivos lo llevaban a no retroceder ante ninguna dificultad.

“Sí, tenía que ser a las trompadas iba a las trompadas, ¿viste? Y después llegás a mi edad y decís... Difícil. Claro. Difícil, porque tenés que estar, como me pasó estar dos meses internado. Y la cosa sigue igual. Pusimos a otro chico que está en la banda. La vida sigue igual”, sostuvo.

Con el paso del tiempo, las experiencias personales y los problemas de salud lo llevaron a revisar aquella forma de vivir el trabajo. La exigencia permanente y la necesidad de alcanzar nuevas metas comenzaron a adquirir otro significado para el músico, que también reflexionó sobre el valor del dinero y los afectos.

En ese sentido, dejó una de las declaraciones más profundas de aquella charla, al reconocer que los logros materiales no alcanzan para enfrentar determinadas situaciones de la vida.

“Y uno ahí se da cuenta que el dinero no sirve para otra cosa y es para darte el gusto. Pero no es una cosa que te va a salvar de una enfermedad terminal, ni el amor de tus hijos, ni de nada. Eso ya llega uno a hacerlo cuando es un veterano. Lo que sí me gustaría es haber tenido 25 años, supongo, y no tener la experiencia que tengo hoy. No sé si la cosa sería distinta”, sentenció.

Comunicado oficial de Los Palmeras tras la abrupta muerte de Marcos Camino: "Inmenso dolor"

La muerte de Marcos Camino a los 76 años

El fallecimiento del histórico integrante de Los Palmeras generó conmoción en Santa Fe y en el ambiente artístico. Camino fue encontrado sin vida a los 76 años en su estudio de grabación, ubicado en la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con el parte policial, el caso quedó bajo investigación en una causa caratulada como “suicidio por ahorcamiento”. Las circunstancias de su muerte provocaron un fuerte impacto entre sus familiares, amigos y compañeros de profesión.

Sus últimas declaraciones volvieron a cobrar relevancia tras conocerse la noticia y permitieron recordar sus propias reflexiones sobre el trabajo, el paso del tiempo y las decisiones que marcaron su vida.