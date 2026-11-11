Refuerzo previsional de ANSES: qué sucederá con el bono de $70.000 para jubilados durante 2027

Quiénes podrían cobrar el bono en enero de 2027

Si se mantienen las condiciones del esquema vigente, el refuerzo alcanzaría a jubilados y pensionados que cumplan los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

Entre los posibles destinatarios se encuentran:

Jubilados que cobran el haber mínimo.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) contemplados en la normativa.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima que reúnan las condiciones para recibir un bono proporcional.

En los casos de ingresos superiores al mínimo, el refuerzo puede ser parcial, de acuerdo con el esquema aplicable.