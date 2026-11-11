Refuerzo previsional de ANSES: qué sucederá con el bono de $70.000 para jubilados durante 2027
El proyecto presupuestario contempla la continuidad, pero sin incrementos. El informe oficial sobre lo que pasará con el cobro el año próximo.
El calendario de pagos de 2026 para jubilados y pensionados entra en su recta final y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya proyecta el esquema de prestaciones para el año próximo.
Uno de los puntos centrales es la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Se comienza a definir el futuro de un refuerzo destinado a complementar los ingresos previsionales más bajos.
Qué proyecta el Gobierno sobre la continuidad del bono previsional
El proyecto presupuestario contempla mantener el bono previsional en $70.000 durante 2027, sin una actualización prevista para ese importe.
Los principales datos de la proyección son:
-
Monto estimado para enero: $70.000.
Aumento previsto del bono: ninguno.
Continuidad durante 2027: contemplada en el proyecto presupuestario.
Fondos destinados a bonos previsionales: $3,9 billones.
Confirmación oficial del pago de enero: pendiente.
La liquidación del bono dependerá de la normativa que establezca el Gobierno para ese período.
Quiénes podrían cobrar el bono en enero de 2027
Si se mantienen las condiciones del esquema vigente, el refuerzo alcanzaría a jubilados y pensionados que cumplan los requisitos establecidos para acceder al beneficio.
Entre los posibles destinatarios se encuentran:
-
Jubilados que cobran el haber mínimo.
Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) contemplados en la normativa.
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima que reúnan las condiciones para recibir un bono proporcional.
En los casos de ingresos superiores al mínimo, el refuerzo puede ser parcial, de acuerdo con el esquema aplicable.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario