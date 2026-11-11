El Gobierno acelera el "remate" de activos estratégicos: prorroga hidroeléctricas y avanza con privatizaciones

El frente ferroviario y las empresas estratégicas pendientes

El avance sobre el sector hidroeléctrico ocurre en paralelo a la reconfiguración del sistema ferroviario. En el caso del Belgrano Cargas, el Ministerio de Economía ya difundió los pliegos para concesionar por 50 años las vías e inmuebles de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza —una red de 7.594 kilómetros en 16 provincias—, bajo un modelo que excluye el pago de un canon al Estado y permite al operador privado financiarse mediante peajes y el uso comercial de propiedades linderas a las trazas.

A su vez, el Ejecutivo mantiene en cartera otros activos sensibles habilitados por la Ley Bases:

Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y YCRT: Aunque la normativa exige que el Estado retenga la mayoría accionaria (al menos el 51% en el caso de la carbonífera de Río Turbio), aún no se fijaron plazos definitivos para la apertura al capital privado, pese a que en 2026 ya se recibieron propuestas de inversión por USD 120 millones para las unidades productivas de YCRT.

Energía Argentina (Enarsa) y Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA): Permanecen sin una hoja de ruta cerrada para desprenderse de centrales térmicas, gasoductos y la operación ferroviaria de pasajeros.

Mientras el equipo económico sostiene que la transferencia de estas unidades permitirá reducir el gasto público y atraer inversiones privadas, los críticos del programa señalan que el esquema prioriza la urgencia financiera de corto plazo por sobre la planificación estratégica de largo plazo en áreas vitales como la generación eléctrica y el transporte de cargas.