Sandra Pettovello avala el Decreto 525/95 y un importante adicional de ANSES salva a jubilados de la mínima
Con la aprobación de Sandra Pettovello, la ANSES oficializó un bono extraordinario destinado a proteger el nivel de ingreso de las prestaciones más bajas.
A través de la ANSES, el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello formalizó el cronograma mensual de haberes previsionales. En la misma disposición, se ratificó un auxilio económico complementario dirigido a las prestaciones más bajas, enfocado en resguardar el ingreso de los beneficiarios de mayor vulnerabilidad.
Por supuesto, esta iniciativa está destinada a respaldar de forma directa a los beneficiarios de menores recursos y amortiguar la pérdida de ingresos de los jubilados.
Sandra Pettovello confirma la vigencia del Decreto 525/95: el sustento normativo del haber mínimo
El fundamento jurídico de la prestación mínima previsional en Argentina radica en los artículos 17 y 34 de la Ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), cuya reglamentación operativa queda establecida por el Decreto 525/1995.
Dicha regulación articula un mecanismo compensatorio de ejecución automática en caso de que la suma liquidada resulte inferior al piso legalmente exigido.
A través de este instrumento, el Estado cubre la brecha remanente abonando un haber suplementario de nivelación. De esta forma, se asegura que ningún beneficiario reciba un importe menor al límite legal fijado, monto que se ajusta periódicamente conforme a la fórmula de movilidad vigente.
Puntos clave del Decreto 525/95
Con la coordinación del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, la ANSES ejecuta el Decreto 525/1995 para efectivizar los suplementos previsionales sin requerir gestiones ni trámites adicionales a los jubilados.
El texto reglamentario norma tres ejes fundamentales:
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Reingreso laboral: Determina que los jubilados que vuelvan a trabajar (sea en relación de dependencia o autónomos) deben continuar realizando sus aportes al sistema.
Acceso a la justicia: Facilita que los titulares del interior del país puedan accionar judicialmente contra la ANSES ante los tribunales federales de su propia jurisdicción.
Liquidación de juicios: Establece la preferencia en el cobro de retroactivos para los beneficiarios de mayor edad, sujeto a la disponibilidad presupuestaria existente.
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