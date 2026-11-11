Cambió el pronóstico del tiempo y el tormentón que bajará 12 grados la temperatura llega antes a Buenos Aires
El servicio meteorológico actualizó el pronóstico del tiempo y adelantó la llegada del tormentón frío que pondrá fin a los días primaverales en el AMBA.
Tras varios días de calor sostenido en la región metropolitana, el pronóstico del tiempo sufrió una rotunda modificación. El tormentón gélido que promete desplomar las marcas térmicas en Buenos Aires se adelantó, marcando el abrupto final de las jornadas soleadas antes de lo que se había anticipado inicialmente.
Cuándo llega el tormentón gélido al AMBA
La semana mantendrá su inercia cálida hasta este viernes 13, con una máxima estimada en 29°C y cielos con nubes y claros. Sin embargo, la modificación en el pronóstico indica que el esperado cambio meteorológico no se hará desear hasta mediados de la próxima semana, sino que irrumpirá durante el sábado 14 de noviembre.
Para esa jornada se espera un 70% de probabilidades de precipitaciones y lluvias débiles desde tempranas horas de la mañana, acompañadas por ráfagas de viento del oeste. Este fenómeno frontal marcará el inicio del brusco descenso térmico.
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Ya para el domingo 15 de noviembre, los porteños sentirán el impacto pleno del frente frío. La temperatura máxima caerá a 24°C, y la mínima se ubicará en los 17°C bajo un cielo parcialmente nuboso y con vientos provenientes del sector este y sureste.
El enfriamiento se acentuará aún más hacia el martes 17, día para el cual se pronostica una mínima de apenas 16°C y una máxima que no superará los 22°C. Las ráfagas del sureste alcanzarán velocidades de hasta 44 km/h, incrementando notablemente la sensación de frío en toda la región y obligando a desempolvar abrigos que parecían haber quedado atrás.
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