Cambió el pronóstico del tiempo y el tormentón que bajará 12 grados la temperatura llega antes a Buenos Aires

El enfriamiento se acentuará aún más hacia el martes 17, día para el cual se pronostica una mínima de apenas 16°C y una máxima que no superará los 22°C. Las ráfagas del sureste alcanzarán velocidades de hasta 44 km/h, incrementando notablemente la sensación de frío en toda la región y obligando a desempolvar abrigos que parecían haber quedado atrás.