Alarma en la clase media: más de la mitad usó sus ahorros o se endeudó para llegar a fin de mes

El endeudamiento fue otra de las estrategias utilizadas por la clase media. El informe arroja que el casi el 18% recurrió a pedir dinero a entidades financieras Esta es la única variable que se encuentra peor que en 2024, el año que había marcado el pico de la serie.

La estrategia de endeudamiento llega como respuesta a las medidas económicas que golpearon a la clase media como, por ejemplo, la quita de subsidios a las tarifas de luz, agua, gas y electricidad, donde pagan casi los mismos valores que la clase alta.

Por otro lado, el hecho de que los hogares de ingresos medios hayan desplegado más estrategias que los de ingresos bajos se explica, también, por el entramado de capital social y económico que les permite hacerlo: tienen más ahorros para gastar y más posibilidades de que un banco les preste dinero.

Sin embargo, otro factor también resulta preocupante, y es que la morosidad de los créditos personales llegó al 9,1%, ubicándose así en el pico más alto desde que se tiene registro.

