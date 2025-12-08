MinutoUno

ARCA: los montos confirmados de facturación para el mes de diciembre

En caso de no abonar en tiempo y forma, el organismo puedo dar de baja a los contribuyentes y así perder diferentes beneficios. Los detalles en la nota.

ARCA dio a conocer los montos de facturación para diciembre. 

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), durante los últimos días, confirmó los valores del monotributo para diciembre de 2025, que se mantendrán sin cambios hasta febrero de 2026, cuando vuelva a aplicarse la actualización automática por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El organismo también señaló la importancia de que cada contribuyente revise su categoría vigente para evitar recargos, intereses y posibles complicaciones en la obra social o los aportes previsionales en caso de dar de baja a los monotributistas.

Además, el pago mensual debe efectuarse dentro del plazo correspondiente, ya sea por los canales online de ARCA o personalmente en las oficinas habilitadas.

Escalas del monotributo vigentes en diciembre

El pago debe efectuarse por los canales online de ARCA o de manera presencial en las oficinas habilitadas.

Así quedaron definidas las escalas del monotributo para diciembre de 2025:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90

Cuánto se paga de monotributo en diciembre 2025

El valor de la cuota mensual depende de la categoría del contribuyente y de la actividad que realiza. Esto debe pagar categoría en el último mes del año:

  • Categoría A: $37.085,74
  • Categoría B: $42.216,41
  • Categoría C: Servicios: $49.435,58 - comercio: $48.320,22
  • Categoría D: Servicios: $63.357,80 - comercio: $61.824,18
  • Categoría E: Servicios: $89.714,31 - comercio: $81.070,26
  • Categoría F: Servicios: $112.906,59 - comercio: $97.291,54
  • Categoría G: Servicios: $172.457,38 - comercio: $118.920,05
  • Categoría H: Servicios: $391.400,62 - comercio: $238.038,48
  • Categoría I: Servicios: $721.650,46 - comercio: $355.672,64.
  • Categoría J: Servicios: $874.069,29 - comercio: $434.895,92.
  • Categoría K: Servicios: $1.208.890,60 - comercio: $525.732,01
