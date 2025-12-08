ARCA: los montos confirmados de facturación para el mes de diciembre
En caso de no abonar en tiempo y forma, el organismo puedo dar de baja a los contribuyentes y así perder diferentes beneficios. Los detalles en la nota.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), durante los últimos días, confirmó los valores del monotributo para diciembre de 2025, que se mantendrán sin cambios hasta febrero de 2026, cuando vuelva a aplicarse la actualización automática por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El organismo también señaló la importancia de que cada contribuyente revise su categoría vigente para evitar recargos, intereses y posibles complicaciones en la obra social o los aportes previsionales en caso de dar de baja a los monotributistas.
Además, el pago mensual debe efectuarse dentro del plazo correspondiente, ya sea por los canales online de ARCA o personalmente en las oficinas habilitadas.
Escalas del monotributo vigentes en diciembre
Así quedaron definidas las escalas del monotributo para diciembre de 2025:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Cuánto se paga de monotributo en diciembre 2025
El valor de la cuota mensual depende de la categoría del contribuyente y de la actividad que realiza. Esto debe pagar categoría en el último mes del año:
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: Servicios: $49.435,58 - comercio: $48.320,22
- Categoría D: Servicios: $63.357,80 - comercio: $61.824,18
- Categoría E: Servicios: $89.714,31 - comercio: $81.070,26
- Categoría F: Servicios: $112.906,59 - comercio: $97.291,54
- Categoría G: Servicios: $172.457,38 - comercio: $118.920,05
- Categoría H: Servicios: $391.400,62 - comercio: $238.038,48
- Categoría I: Servicios: $721.650,46 - comercio: $355.672,64.
- Categoría J: Servicios: $874.069,29 - comercio: $434.895,92.
- Categoría K: Servicios: $1.208.890,60 - comercio: $525.732,01
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario