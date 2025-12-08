ANSES: las fechas de pago para jubilados, pensionados y AUH para diciembre
A raíz de la inflación registrada en octubre, el organismo anunció un incremento del 2,3% en sus prestaciones. Los detalles en la nota.
Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) diera a conocer la inflación de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mediante la Ley de Movilidad Jubilatoria, anunció un incremento del 2,3% en cada una de sus prestaciones para el último mes del año.
Dentro del amplio abanico de programas alcanzados por este ajuste, se encuentras las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, el organismo dio a conocer el cronograma de pagos para diciembre, siguiendo el sistema tradicional según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Cuánto cobran los jubilados en diciembre
Además del incremento del 2,34%, al monto de las jubilaciones se le suman el aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000.
- Jubilación mínima: $ 581.319,38
- Jubilación máxima: $ 3.440.695,38
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 479.055,50
- Pensiones No Contributivas (PNC): $ 427.923,56
- Pensiones No Contributivas (PNC) para madre de siete hijos: $ 581.319,38
Cuándo cobran los jubilados en diciembre
Jubilaciones que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre
- Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
- Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre
- Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre
- Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre
- Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre
- Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre
- Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre
- Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre
- Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre
Jubilaciones que superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
- Documentos terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre
- Documentos terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre
- Documentos terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre
- Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- Documentos terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre
- Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre
- Documentos terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre
- Documentos terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre
- Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre
Cuánto se cobra por la AUH y SUAF en diciembre
La AUH, con el incremento del 2,3% para el último mes del 2025, pasa a $122.492, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $398.853.
En el SUAF, los montos dependen del ingreso familiar: van desde $61.252 para quienes ganan hasta $948.361, hasta $12.892 para los grupos que llegan a $5.022.048. Por último, la Ayuda Escolar Anual se fija en $42.039 para familias con ingresos dentro del tope establecido.
Cuándo cobran la AUH y SUAF ANSES en diciembre
- Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre
- Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
- Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre
- Documentos terminados en 3: viernes 12 de diciembre
- Documentos terminados en 4: lunes 15 de diciembre
- Documentos terminados en 5: martes 16 de diciembre
- Documentos terminados en 6: miércoles 17 de diciembre
- Documentos terminados en 7: jueves 18 de diciembre
- Documentos terminados en 8: viernes 19 de diciembre
- Documentos terminados en 9: lunes 22 de diciembre
