Pánico en Flores: una multitud sufrió descomposturas y desmayos en el Teatro Gran Rivadavia
De acuerdo a las primeras versiones, se habría excedido la capacidad de venta para el show, lo que derivó en el sofocamiento de las personas que allí estaban.
La tarde del domingo terminó en caos en el Teatro Gran Rivadavia, en Flores, donde al menos 20 personas —la mayoría menores— tuvieron que ser asistidas por personal médico debido a las altas temperaturas y a una serie de incidentes vinculados a una posible sobreventa de entradas para una presentación de escuelas de danza.
Un numeroso grupo de asistentes quedó sin poder ingresar al establecimiento de la Avenida Rivadavia al 8600, lo que provocó que estallaran gritos, quejas y momentos de tensión.
A las 14:30, cinco ambulancias y efectivos policiales llegaron al lugar tras llamados al 911 que advertían que el recinto estaba desbordado y que varias personas se habían descompensado. Los equipos de emergencia atendieron a los afectados en el sitio, y dos de ellos tuvieron que ser trasladados.
El director del SAME, Alberto Crescenti, informó que los dos pacientes que no lograron estabilizarse en el lugar fueron derivados, uno al Hospital Santojanni y el otro al Vélez Sarsfield. “Tardaban en compensarse, por eso decidimos trasladarlos para continuar la atención en un entorno controlado”, señaló el funcionario, quien siguió de cerca todo el despliegue sanitario.
Ante lo ocurrido, la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires también se hizo presente y dio inicio al proceso de clausura del teatro. En el lugar debían presentarse menores de distintas escuelas de danza durante la tarde, pero el evento fue suspendido debido a la sobreocupación y al impacto del calor en el público.
El testimonio de las familias
Quienes asistieron al evento coincidieron en que el clima que se vivió fue angustiante y caótico. Una mujer recordó cómo su hija se vio afectada por la situación y contó: “Mi hija quedó pálida, no podía mantenerse en pie. Había tanto calor que algunas nenas se desmayaban una atrás de otra”, expresó la madre de una bailarina de 14 años.
Otro de los presentes también describió el desorden que se generó en los accesos al lugar y señaló: “Había cola afuera, pero adentro no se podía caminar. Todos empujaban porque no sabían qué pasaba”.
De acuerdo con el informe médico inicial, los dos adolescentes que fueron trasladados continúan en observación, pero se encuentran estables y fuera de riesgo. Las demás personas afectadas recibieron hidratación y controles básicos antes de retirarse sin complicaciones.
Por su parte, la Agencia Gubernamental de Control, junto a la Policía de la Ciudad y los equipos de emergencia, inició las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Las autoridades anticiparon que podría haber sanciones si se verifica una sobreventa de localidades, problemas de ventilación o incumplimientos en materia de seguridad.
El titular del SAME, Alberto Crescenti, remarcó la gravedad de lo ocurrido y reafirmó la decisión tomada en el lugar: “Hicimos lo correcto: suspender el evento, evacuar y atender a todos los chicos antes de que el cuadro se agravara. Podría haber terminado mucho peor”.
Hasta que concluyan las inspecciones y los organizadores realicen las presentaciones formales, el teatro permanecerá clausurado.
