Pánico en Flores: una multitud sufrió descomposturas y desmayos en el Teatro Gran Rivadavia

teatro rivadavia desmayos

El testimonio de las familias

Quienes asistieron al evento coincidieron en que el clima que se vivió fue angustiante y caótico. Una mujer recordó cómo su hija se vio afectada por la situación y contó: “Mi hija quedó pálida, no podía mantenerse en pie. Había tanto calor que algunas nenas se desmayaban una atrás de otra”, expresó la madre de una bailarina de 14 años.

Otro de los presentes también describió el desorden que se generó en los accesos al lugar y señaló: “Había cola afuera, pero adentro no se podía caminar. Todos empujaban porque no sabían qué pasaba”.

De acuerdo con el informe médico inicial, los dos adolescentes que fueron trasladados continúan en observación, pero se encuentran estables y fuera de riesgo. Las demás personas afectadas recibieron hidratación y controles básicos antes de retirarse sin complicaciones.

Por su parte, la Agencia Gubernamental de Control, junto a la Policía de la Ciudad y los equipos de emergencia, inició las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Las autoridades anticiparon que podría haber sanciones si se verifica una sobreventa de localidades, problemas de ventilación o incumplimientos en materia de seguridad.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, remarcó la gravedad de lo ocurrido y reafirmó la decisión tomada en el lugar: “Hicimos lo correcto: suspender el evento, evacuar y atender a todos los chicos antes de que el cuadro se agravara. Podría haber terminado mucho peor”.

Hasta que concluyan las inspecciones y los organizadores realicen las presentaciones formales, el teatro permanecerá clausurado.