Claudio Úbeda explicó el cambio del Changuito Zeballos y el entorno del jugador lo cruzó sin filtros
El director técnico justificó la salida del extremo santiagueño por un supuesto cansancio, pero voces cercanas al futbolista desmintieron ese argumento y reavivaron la polémica.
La eliminación de Boca ante Racing por las semifinales del Torneo Clausura 2025 no solo dejó lamentos deportivos, sino también una controversia interna que se instaló con fuerza en las horas posteriores al partido. El foco quedó puesto en la sorpresiva decisión de Claudio Úbeda de reemplazar a Exequiel Zeballos, uno de los jugadores más influyentes del equipo, para hacer ingresar a Alan Velasco, quien llevaba dos meses sin actividad.
La modificación, que se produjo a los 26 minutos del segundo tiempo cuando el duelo todavía estaba igualado sin goles, generó desconcierto tanto en los hinchas como dentro del propio plantel. Tras la derrota por 1-0, "Sifón" salió a explicar la decisión en la conferencia de prensa. Según su visión, Zeballos no podía continuar al mismo ritmo: “Desde el banco vimos gestos de que estaba cansado y tomamos la decisión de sacarlo”, afirmó el entrenador.
Además, señaló que el Changuito ya venía mostrando signos de desgaste en partidos anteriores, en los que también había sido sustituido sobre el final. Para el DT, la elección de mandar a la cancha a Velasco respondía a la necesidad de sumar frescura en el sector ofensivo. Sin embargo, la justificación del director técnico no tardó en recibir cuestionamientos directos.
Rorro Carballo, quien trabaja en la agencia de representación del delantero, negó tajantemente la versión del cansancio y fue contundente en redes: “No estaba cansado... Todo tocuen...”. Desde el círculo íntimo de Zeballos sostuvieron una postura similar e incluso un familiar llegó a asegurar que “tenía para jugar dos partidos”, lo que profundizó el debate sobre la lectura del cuerpo técnico.
El impacto emocional de la sustitución también se hizo evidente en la transmisión. Leandro Paredes, visiblemente molesto, reaccionó con furia al ver que Zeballos dejaba la cancha. El propio Changuito salió desconsolado y fue contenido por Edinson Cavani, mientras Duván Vergara se acercó para darle palabras de aliento. Apenas cuatro minutos después de su salida, Racing logró marcar el 1-0 a través de un cabezazo de Adrián Martínez, quien cortó una extensa racha sin convertir y dejó al Xeneize sin margen de reacción.
La polémica modificación se sumó al complejo presente institucional que rodea al club. Úbeda, que asumió tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, también fue consultado sobre su continuidad al no haber firmado aún su renovación. Y evitó definiciones, aunque reconoció que la eliminación obliga a un replanteo general. Entre el malestar de los jugadores, las diferencias de criterio y la frustración por quedar a un paso de la final, el cierre de la noche en la Bombonera estuvo marcado por un clima de tensión que promete seguir dando que hablar.
