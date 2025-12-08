Claudio Úbeda explicó el cambio del Changuito Zeballos y el entorno del jugador lo cruzó sin filtros

La polémica modificación se sumó al complejo presente institucional que rodea al club. Úbeda, que asumió tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, también fue consultado sobre su continuidad al no haber firmado aún su renovación. Y evitó definiciones, aunque reconoció que la eliminación obliga a un replanteo general. Entre el malestar de los jugadores, las diferencias de criterio y la frustración por quedar a un paso de la final, el cierre de la noche en la Bombonera estuvo marcado por un clima de tensión que promete seguir dando que hablar.

