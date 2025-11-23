Alarmante suba de la tasa de morosidad: los argentinos deben $5,6 millones en promedio a bancos y billeteras

El BCRA puso el foco en el riesgo que plantea el sector no bancario, donde el nivel de impago es mucho más alto. Por un lado, en préstamos personales (no bancarios), la morosidad alcanza el 20%; mientras que en billeteras virtuales, la tasa de impago cae al 18%, aunque se dispara hasta el 27% en las compras de electrodomésticos financiadas.

El Central alertó sobre esta tendencia, planteando que “el aumento de esta porción de la cartera sugiere un deterioro adicional en la calidad crediticia, [...] y plantea el riesgo de un posible incremento futuro”.

Otro factor que presiona el endeudamiento es el costo del dinero. La Tasa Nominal Anual (TNA) de los préstamos personales otorgados por crediticias no bancarias escaló hasta el 129%.

Sin embargo, el BCRA comenzó a dar señales de flexibilización monetaria para mitigar el costo del crédito en el sistema tradicional. Este jueves, la autoridad monetaria bajó su tasa de interés de referencia del 22% al 20%. El objetivo es incentivar a los bancos a otorgar créditos a un costo más accesible y, a su vez, implementar una política monetaria más expansiva.