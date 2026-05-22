Inflación de mayo: anticipan que el IPC seguirá por encima del 2%
Los especialistas advierten que la inflación de mayo no logrará perforar el piso del 2%. Los alimentos sufrieron fuertes aumentos en la última semana.
A pesar de la fuerte desaceleración registrada en abril, los pronósticos privados anticipan que la inflación de mayo continuará por encima del 2%. La alta inercia de los precios y el reciente salto en los alimentos complican fuertemente el panorama económico que debe afrontar el Gobierno durante las próximas semanas.
Qué pasará con la inflación y los precios
Según los últimos informes privados, la desaceleración del índice de precios al consumidor (IPC) al 2,6% durante abril se explicó casi íntegramente por la estabilidad de la carne. Sin embargo, el escenario cambió de manera abrupta en la última semana, donde los alimentos se dispararon un 2,6%, traccionados por el gran avance de las carnes (+4,5%) y de las verduras (+7,7%).
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Desde CP-Consultora destacaron que el ritmo de aumentos sigue siendo considerablemente alto, lo que imposibilita que la cifra general logre perforar el piso del 2% de forma inminente. Además, advirtieron que el fuerte shock de combustibles continuará su efecto propagador sobre el resto de los rubros regulados, impactando de lleno en el transporte, que ya pegó un salto del 11,6%.
Por su parte, la consultora Equilibra proyecta un incremento general del 2,4% para este mes. El equipo de especialistas explicó que, si bien el reciente Hot Sale mostró importantes rebajas en el sector de la ropa, muchos rubros como higiene, limpieza, electrodomésticos y muebles continúan subiendo de precio debido a los costos logísticos y mayoristas.
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