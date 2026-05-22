Inflación de mayo: anticipan que el IPC seguirá por encima del 2%

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Qué pasará con la inflación y los precios

Según los últimos informes privados, la desaceleración del índice de precios al consumidor (IPC) al 2,6% durante abril se explicó casi íntegramente por la estabilidad de la carne. Sin embargo, el escenario cambió de manera abrupta en la última semana, donde los alimentos se dispararon un 2,6%, traccionados por el gran avance de las carnes (+4,5%) y de las verduras (+7,7%).