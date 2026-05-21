El Gobierno homologó salario mínimo de 3.6M para trabajadores en blanco jerárquicos: a quiénes les corresponde
Tras un nuevo acuerdo paritario, el Gobierno homologó un nuevo salario mínimo para trabajadores en blanco del sector farmacéutico que supera los $3,6M.
El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos cerró una importante actualización y el Gobierno homologó un nuevo salario mínimo para sus profesionales. Este acuerdo paritario establece un piso salarial que superará los 3,6 millones de pesos en junio, asegurando el poder adquisitivo de los trabajadores en blanco frente a la inflación.
A quiénes les corresponde el nuevo salario mínimo y cómo se pagará
Según lo pactado por el gremio que conduce Marcelo Peretta, el incremento impactará directamente sobre los profesionales comprendidos en los convenios colectivos 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22. Se trata del salario básico estipulado exclusivamente para aquellos farmacéuticos y bioquímicos que se desempeñan como directores de farmacias, droguerías y laboratorios.
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De acuerdo al cronograma oficializado en estas paritarias, los montos mínimos escalonados serán los siguientes:
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Abril 2026: $3.444.000.
Mayo 2026: $3.549.000.
Junio 2026: $3.624.000.
A estos elevados valores de bolsillo se le sumarán diversos adicionales fijados por convenio (tales como Competencias, Gestión y Permanencia), los cuales tienen la capacidad de incrementar los ingresos de los trabajadores en blanco en alrededor de un 30%.
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