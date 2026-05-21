El Gobierno homologó salario mínimo de 3.6M para trabajadores en blanco jerárquicos: a quiénes les corresponde

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos cerró una importante actualización y el Gobierno homologó un nuevo salario mínimo para sus profesionales. Este acuerdo paritario establece un piso salarial que superará los 3,6 millones de pesos en junio, asegurando el poder adquisitivo de los trabajadores en blanco frente a la inflación.