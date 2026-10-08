ANSES activó un pago de $391.200 para los que no tienen tabajo
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el décimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $372.400 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.
El programa de Prestación por Desempleo combina una transferencia monetaria mensual con el mantenimiento de la cobertura de la obra social y la computación del período cobrado como años de aportes previsionales.
Cuánto paga la ANSES por la Prestación por Desempleo
La prestación está destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por motivos ajenos a su voluntad.
El monto se calcula tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración neta mensual de los últimos seis meses trabajados.
De todas formas, el pago tiene un piso y un techo determinados por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Desde octubre, el monto mínimo es de $195.600 y el máximo alcanza los $391.200.
La prestación se abona a mes vencido, por lo que el pago recibido en octubre corresponde al período de septiembre.
A partir de la quinta cuota, el monto pasa a representar el 85% del valor inicial, mientras que desde la novena cuota se reduce al 70% para quienes tienen derecho a 12 cuotas.
Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo
El beneficio alcanza a trabajadores que quedaron sin empleo por situaciones como un despido sin justa causa, la finalización de un contrato o el cierre de la empresa.
La solicitud debe realizarse dentro de los 60 días hábiles posteriores al despido o al final de la relación laboral.
Cuántos meses hay que haber trabajado
La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:
- Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.
- Trabajadores de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.
- Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.
Cuántas cuotas puede pagar la ANSES
La cantidad de cuotas depende de los meses cotizados durante los últimos tres años.
- De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas.
- De 12 a 23 meses: 4 cuotas.
- De 24 a 35 meses: 8 cuotas.
- 36 meses o más: 12 cuotas.
Las personas de 45 años o más reciben automáticamente una extensión de seis meses, con un monto equivalente al 70% del valor de la primera cuota.
Cómo hacer el trámite ante la ANSES
La Prestación por Desempleo puede solicitarse de manera online a través de Mi ANSES o de forma presencial en una oficina del organismo.
Para iniciar la gestión es necesario contar con el DNI y documentación que permita demostrar cómo terminó la relación laboral. Puede ser
- Telegrama o carta documento de despido.
- Notificación de la desvinculación.
- Contrato de trabajo vencido.
- Certificación de servicios.
En el trámite online, se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, revisar los datos personales y adjuntar la documentación correspondiente.
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