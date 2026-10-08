ANSES activó un pago de $391.200 para los que no tienen tabajo

Desde octubre, el monto mínimo es de $195.600 y el máximo alcanza los $391.200.

La prestación se abona a mes vencido, por lo que el pago recibido en octubre corresponde al período de septiembre.

A partir de la quinta cuota, el monto pasa a representar el 85% del valor inicial, mientras que desde la novena cuota se reduce al 70% para quienes tienen derecho a 12 cuotas.

Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo

El beneficio alcanza a trabajadores que quedaron sin empleo por situaciones como un despido sin justa causa, la finalización de un contrato o el cierre de la empresa.

La solicitud debe realizarse dentro de los 60 días hábiles posteriores al despido o al final de la relación laboral.

Cuántos meses hay que haber trabajado

La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:

Trabajadores permanentes : deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.

: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo. Trabajadores de la construcción : se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.

: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años. Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.

Cuántas cuotas puede pagar la ANSES

La cantidad de cuotas depende de los meses cotizados durante los últimos tres años.

De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas.

De 12 a 23 meses: 4 cuotas.

De 24 a 35 meses: 8 cuotas.

36 meses o más: 12 cuotas.

Las personas de 45 años o más reciben automáticamente una extensión de seis meses, con un monto equivalente al 70% del valor de la primera cuota.

Cómo hacer el trámite ante la ANSES

La Prestación por Desempleo puede solicitarse de manera online a través de Mi ANSES o de forma presencial en una oficina del organismo.

Para iniciar la gestión es necesario contar con el DNI y documentación que permita demostrar cómo terminó la relación laboral. Puede ser

Telegrama o carta documento de despido.

Notificación de la desvinculación.

Contrato de trabajo vencido.

Certificación de servicios.

En el trámite online, se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, revisar los datos personales y adjuntar la documentación correspondiente.