 ANSES: los requisitos para acceder a la Prestación por Desempleo

Una vez iniciado el trámite, el organismo analiza cada caso de forma individual. Si se aprueba, el monto se calcula sobre el 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados, con el tope máximo vigente. Mientras se cobra el beneficio, se mantiene la cobertura de obra social, las asignaciones familiares, el cómputo de aportes jubilatorios y el acceso a la tarifa social SUBE, un alivio clave para el día a día mientras se busca un nuevo empleo.