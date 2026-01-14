ANSES: los requisitos para acceder a la Prestación por Desempleo
La ANSES ajustó los valores del Seguro de Desempleo. Enterate cuánto se cobra, qué requisitos pide el organismo y cómo iniciar el trámite paso a paso.
ANSES definió los criterios para acceder a la Prestación por Desempleo, un ingreso mensual destinado a trabajadores que perdieron su empleo. El beneficio puede alcanzar hasta $341.000 y no se otorga de forma automática: es necesario cumplir condiciones específicas y realizar el trámite correspondiente.
Requisitos clave para obtener la Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a personas que trabajaban en relación de dependencia y fueron despedidas sin causa, finalizaron su contrato o quedaron sin empleo por el cierre de la actividad. Los requisitos varían según el vínculo laboral.
En el caso de trabajadores permanentes, se exige haber realizado aportes durante al menos seis meses dentro de los tres años previos al despido. Para quienes tuvieron empleos eventuales o de temporada, es necesario acreditar más de 90 días trabajados en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.
Los trabajadores de la construcción tienen un régimen particular: deben demostrar un mínimo de ocho meses de aportes efectuados en los dos años anteriores a la finalización de la obra. En todos los casos, la ANSES evalúa el historial laboral y de aportes antes de aprobar el beneficio.
Calendario de pagos de enero
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero
Cómo obtener el beneficio
El Seguro de Desempleo no se activa solo. La solicitud debe hacerse de manera formal a través de Mi ANSES, utilizando la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma, se debe seleccionar la opción correspondiente a la Prestación por Desempleo y cargar la documentación requerida.
Una vez iniciado el trámite, el organismo analiza cada caso de forma individual. Si se aprueba, el monto se calcula sobre el 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados, con el tope máximo vigente. Mientras se cobra el beneficio, se mantiene la cobertura de obra social, las asignaciones familiares, el cómputo de aportes jubilatorios y el acceso a la tarifa social SUBE, un alivio clave para el día a día mientras se busca un nuevo empleo.
