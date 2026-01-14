El extra de $85.000 que otorgará ANSES por cada hijo: calendario de pagos
El organismo gubernamental informó un incremento en una herramienta fundamental para las familias argentinas este año. Conocé los detalles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció un incremento del 2,5% en cada una de sus prestaciones, producto de la inflación registrada en noviembre. Este ajuste se debe a la Ley de Movilidad Jubilatoria y tiene como principal objetivo que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Una de las prestaciones que tendrá un incremento es la Ayuda Esar Anual, que vuelve a ubicarse como un respaldo importante para las familias al comienzo del año lectivo. Con la actualización anunciada por ANSES, este beneficio alcanza los $85.000 por hijo.
Este monto está destinado a acompañar los gastos más frecuentes de la escolaridad, como la compra de útiles, mochilas, uniformes y otros elementos necesarios para la cursada.
Cómo reclamar la Ayuda Escolar Anual
La Ayuda Escolar Anual es un pago único que otorga ANSES a familias con hijos en edad escolar que perciben AUH o asignaciones familiares. Para saber si te corresponde cobrarla, tenés que ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar si el beneficio figura como liquidado o pendiente. En caso de no verlo acreditado, el reclamo suele estar vinculado a la falta de presentación del Certificado Escolar.
Si cumplís con los requisitos y no cobraste, el reclamo se realiza desde la misma plataforma, cargando la documentación correspondiente y esperando la validación del organismo.
Lo necesario para cobrar la Ayuda Escolar Anual
Para cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026 es obligatorio presentar el Certificado Escolar de cada hijo. El trámite se hace de la siguiente manera:
-
Ingresar a Mi ANSES.
Generar el formulario de Certificado Escolar.
Imprimirlo y hacerlo completar por la institución educativa.
Subirlo nuevamente a la plataforma para su validación.
Sin este último paso, el pago no se acredita, incluso si el beneficio ya estaba activo en años anteriores. Presentarlo a tiempo es clave para evitar demoras o la pérdida del cobro.
Calendario de pagos de enero
ANSES también confirmó el calendario de pagos de enero para la AUH y la AUE. Como es habitual, las fechas se organizan según la terminación del DNI del titular y se extienden a lo largo del mes.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
-
DNI 0: viernes 9 de enero
DNI 1: lunes 12 de enero
DNI 2: martes 13 de enero
DNI 3: miércoles 14 de enero
DNI 4: jueves 15 de enero
DNI 5: viernes 16 de enero
DNI 6: lunes 19 de enero
DNI 7: martes 20 de enero
DNI 8: miércoles 21 de enero
DNI 9: jueves 22 de enero
Asignación por Embarazo (AUE)
-
DNI 0: lunes 12 de enero
DNI 1: martes 13 de enero
DNI 2: miércoles 14 de enero
DNI 3: jueves 15 de enero
DNI 4: viernes 16 de enero
DNI 5: lunes 19 de enero
DNI 6: martes 20 de enero
DNI 7: miércoles 21 de enero
DNI 8: jueves 22 de enero
DNI 9: viernes 23 de enero
