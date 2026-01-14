El extra de $85.000 que otorgará ANSES por cada hijo: calendario de pagos

Lo necesario para cobrar la Ayuda Escolar Anual

Para cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026 es obligatorio presentar el Certificado Escolar de cada hijo. El trámite se hace de la siguiente manera:

Ingresar a Mi ANSES.

Generar el formulario de Certificado Escolar.

Imprimirlo y hacerlo completar por la institución educativa.

Subirlo nuevamente a la plataforma para su validación.

Sin este último paso, el pago no se acredita, incluso si el beneficio ya estaba activo en años anteriores. Presentarlo a tiempo es clave para evitar demoras o la pérdida del cobro.

Calendario de pagos de enero

ANSES también confirmó el calendario de pagos de enero para la AUH y la AUE. Como es habitual, las fechas se organizan según la terminación del DNI del titular y se extienden a lo largo del mes.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: viernes 9 de enero

DNI 1: lunes 12 de enero

DNI 2: martes 13 de enero

DNI 3: miércoles 14 de enero

DNI 4: jueves 15 de enero

DNI 5: viernes 16 de enero

DNI 6: lunes 19 de enero

DNI 7: martes 20 de enero

DNI 8: miércoles 21 de enero

DNI 9: jueves 22 de enero

Asignación por Embarazo (AUE)