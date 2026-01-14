A tener en cuenta: lo que cobrarán las AUH de ANSES en enero
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a enero. Durante el primer mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,5% producto de la inflación de noviembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de enero, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
Monto actualizado de enero 2026
El incremento aplicado es del 2,5%, en base al índice de inflación de noviembre informado por el INDEC. El ajuste forma parte del esquema de actualizaciones periódicas que busca preservar el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.
El organismo recordó que no se paga el 100% del beneficio todos los meses, ya que retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, donde se certifica la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación.
Con el aumento vigente, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo: $125.518
- AUH por Discapacidad: $408.705
- Asignación Familiar por Hijo: $62.765
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361
Montos de la Tarjeta Alimentar
A los montos de la AUH se suma la Tarjeta Alimentar, un beneficio complementario que continúa vigente y resulta fundamental para las familias con niños, niñas y adolescentes.
Los importes se mantienen según la cantidad de hijos a cargo:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres hijos o más: $108.062
Para verificar si corresponde el cobro de la Tarjeta Alimentar, los titulares deben ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social, acceder al menú "Consultar" y revisar la información del beneficio en el período actual.
Calendario de pagos de enero
ANSES difundió el cronograma de pagos de enero 2026, organizado según la terminación del DNI, que incluye AUH, Tarjeta Alimentar y Asignación Familiar por Hijo. El calendario comienza el 9 de enero y se extiende hasta el 22 de enero.
- DNI terminado en 0: 9 de enero
- DNI terminado en 1: 10 de enero
- DNI terminado en 2: 13 de enero
- DNI terminado en 3: 14 de enero
- DNI terminado en 4: 15 de enero
- DNI terminado en 5: 16 de enero
- DNI terminado en 6: 17 de enero
- DNI terminado en 7: 20 de enero
- DNI terminado en 8: 21 de enero
- DNI terminado en 9: 22 de enero
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario