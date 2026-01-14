A tener en cuenta: lo que cobrarán las AUH de ANSES en enero

Asignación Universal por Hijo: $125.518

Asignación Familiar por Hijo: $62.765

Montos de la Tarjeta Alimentar

A los montos de la AUH se suma la Tarjeta Alimentar, un beneficio complementario que continúa vigente y resulta fundamental para las familias con niños, niñas y adolescentes.

Los importes se mantienen según la cantidad de hijos a cargo:

Para verificar si corresponde el cobro de la Tarjeta Alimentar, los titulares deben ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social, acceder al menú "Consultar" y revisar la información del beneficio en el período actual.

Calendario de pagos de enero

ANSES difundió el cronograma de pagos de enero 2026, organizado según la terminación del DNI, que incluye AUH, Tarjeta Alimentar y Asignación Familiar por Hijo. El calendario comienza el 9 de enero y se extiende hasta el 22 de enero.

21 de enero DNI terminado en 9: 22 de enero