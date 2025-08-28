ANSES: cómo acceder hasta $322.000 en agosto 2025

El monto del beneficio se calcula en función del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados antes del despido, y se ajusta mensualmente de acuerdo al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Los solicitantes deben demostrar que se encontraban empleados formalmente y haber sido despedidos bajo ciertas condiciones. Existen dos categorías de beneficiarios:

1. Trabajadores permanentes

Deben contar con al menos seis meses de aportes registrados en los últimos tres años anteriores a la fecha de desvinculación laboral.

2. Trabajadores eventuales o de temporada

Tienen que haber trabajado más de 90 días en el último año, y menos de 12 meses en los últimos tres años.

En ambos casos, es indispensable contar con la documentación respaldatoria que acredite la finalización del contrato laboral, ya sea mediante un telegrama de despido, acta de conciliación, o resolución legal similar.

Cómo se tramita el beneficio

El trámite puede realizarse de forma virtual o presencial, lo que permite mayor flexibilidad a los solicitantes.

Trámite Online

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir al apartado “Atención Virtual” .

Seleccionar la opción “Prestación por Desempleo” .

Elegir el tipo de relación laboral (permanente o eventual).

Cargar el DNI , la documentación correspondiente (telegrama de despido, recibos de sueldo, etc.).

Completar y firmar digitalmente una declaración jurada.

Trámite Presencial