ANSES: relanzan un programa con nuevos beneficios para sus titulares

El relanzamiento del programa implica su ampliación con una cobertura mayor de descuentos y de reintegros automáticos en las cuentas bancarias de los beneficiarios, dentro de los siete días hábiles después de que se haya realizado la compra. Los comercios que se adhieren son supermercados, farmacias, algunas tiendas de ropa y otros rubros de carácter esencial. Además, no requiere inscripción previa para poder ingresar al programa.