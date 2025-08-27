ANSES: relanzan un programa con nuevos beneficios para sus titulares
La inicitiva tiene el objetivo de reforzar el poder de compra de los jubilados en el país y fue anunciado durante el evento organizado el Council of the Americas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
El Ministerio de Capital Humano anunció el relanzamiento del Programa Beneficios ANSES con el objetivo de reforzar el poder de compra de los jubilados en el país. Así lo anunció Sandra Pettovello durante el evento organizado el Council of the Americas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
El relanzamiento del programa implica su ampliación con una cobertura mayor de descuentos y de reintegros automáticos en las cuentas bancarias de los beneficiarios, dentro de los siete días hábiles después de que se haya realizado la compra. Los comercios que se adhieren son supermercados, farmacias, algunas tiendas de ropa y otros rubros de carácter esencial. Además, no requiere inscripción previa para poder ingresar al programa.
La titular del ministerio mencionó: "Niños bien nutridos, familias fuertes, educación de calidad, formación laboral moderna y empleos formales son la base de un círculo virtuoso en el que el crecimiento económico se sostendrá en el desarrollo humano a través de la inversión en Capital Humano".
Luego añadió Pettovello: "Este es el país que estamos construyendo y trabajaremos sin descanso para el futuro en libertado que cada argentino merece". Además, aseguró que el Gobierno acompaña con "políticas inteligentes, directas y sin intermediarios".
Qué requisitos tenés que cumplir para sumarte al programa de Beneficios de Anses
Para entrar al programa de Beneficios de ANSES NO es necesario inscribirse o dirigirse a ninguna oficina en particular: simplemente es necesario pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación y pensión en aquellos comercios adheridos.
Se firmaron acuerdos con cámaras comerciales y cadenas de supermercados. Es importante recordar que los reintegros son acreditados por ANSES de forma automática en la cuenta bancaria del beneficiario dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra.
