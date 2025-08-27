El beneficio de ANSES que se deposita la última semana de agosto: a quiénes alcanza

Monto mínimo: 50% del SMVM, es decir, $161.100 .

. Monto máximo: 100% del SMVM, es decir, $322.200.

El cobro, por su parte, se realiza a través de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social. Esta cuenta es gestionada directamente por ANSES en una entidad bancaria, lo que permite al beneficiario acceder a su dinero de manera segura y sin costos adicionales.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Los solicitantes deben demostrar que se encontraban empleados formalmente y haber sido despedidos bajo ciertas condiciones. Existen dos categorías de beneficiarios:

1. Trabajadores permanentes

Deben contar con al menos seis meses de aportes registrados en los últimos tres años anteriores a la fecha de desvinculación laboral.

2. Trabajadores eventuales o de temporada

Tienen que haber trabajado más de 90 días en el último año, y menos de 12 meses en los últimos tres años.

En ambos casos, es indispensable contar con la documentación respaldatoria que acredite la finalización del contrato laboral, ya sea mediante un telegrama de despido, acta de conciliación, o resolución legal similar.

Calendario de pagos de agosto 2025