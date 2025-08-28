ANSES emitió un comunicado importante para evitar estafas y fraudes
En caso de estafas, es importante comunicarse con los canales oficiales para realizar la denuncia pertinente. Conocé todos los detalles en la nota.
En la era digital, las estafas virtuales se volvieron casi una rutina: aparecen en correos, redes sociales, apps de mensajería e incluso plataformas de compra. A través de estos sitios, los estafadores acceden a nuestros datos secretos y pueden ocasionar grandes problemas, como robo de datos personales o pérdida de dinero.
Por este motivo, al agudizarse las estafas, la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) emitió un comunicado alertando a los usuarios sobre posibles fraudes. Lo cierto es que, durante las últimas semanas, varios individuos recibieron llamados de estafadores que se hacen pasar por agentes del organismo, con el fin de recolectar datos secretos.
El comunicado importante de ANSES
ANSES, en su comunicado oficial, aclaró que todos sus trámites son gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios. El organismo, además, señaló que nunca pide datos personales, contraseñas o información bancaria por teléfono, correo, redes sociales o mensajes de texto.
Por este motivo, en caso de llamadas sospechosas, los canales oficiales para realizar denuncias son el teléfono gratuito 130, la plataforma web y app de “mi ANSES” y la Atención Virtual, que tienen como objetivo principal asegurar la protección de la información personal.
Ante comunicaciones sospechosas, recomienda ignorarlas y presentar la denuncia correspondiente, la cual se puede realizar en línea desde “mi ANSES”, de manera presencial en sus oficinas o por correo postal:
- A través del sitio web de ANSES, accediendo a la sección de denuncias dentro de “mi ANSES”.
- De manera presencial, en la sede de Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA, o en cualquier oficina local de ANSES.
- Por correo postal, enviando la denuncia a la dirección Paseo Colón 329, 5° piso, frente, CABA.
