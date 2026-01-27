ANSES: cómo será el aumento de la AUH en febrero

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en febrero

De acuerdo con la información oficial, los montos de la Tarjeta Alimentar no registran cambios en febrero y quedan establecidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo : $52.250

: $52.250 Familias con dos hijos : $81.936

: $81.936 Familias con tres hijos o más: $108.062

El dinero se acredita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El beneficio puede utilizarse únicamente para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No permite retirar efectivo ni pagar otros productos.

Desde ANSES recuerdan que, al no tener aumentos automáticos, la Tarjeta Alimentar depende de decisiones puntuales del Gobierno nacional y, por el momento, no hay una fecha confirmada para una actualización.