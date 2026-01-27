ANSES: cómo será el aumento de la AUH en febrero
La Asignación Universal por Hijo se actualiza por inflación, enterate cómo quedan los montos, qué pasa con la Tarjeta Alimentar y quiénes pueden cobrarla.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en febrero, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,8%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
El aumento confirmado para febrero 2026
Desde abril de 2024, la AUH se ajusta todos los meses tomando como referencia la inflación de dos meses atrás. Este mecanismo reemplazó los aumentos trimestrales y busca que la prestación no quede tan desfasada frente a la suba de precios.
En febrero de 2026, el ajuste del 2,8% impactará directamente en el haber mensual de la AUH que paga ANSES. Sin embargo, la Tarjeta Alimentar quedó fuera del esquema de movilidad y continuará sin aumentos, manteniendo los mismos montos vigentes en enero, según confirmó el Ministerio de Capital Humano.
De esta manera, se repite un escenario ya conocido: la asignación principal sube por inflación, pero el refuerzo alimentario permanece congelado.
Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en febrero
De acuerdo con la información oficial, los montos de la Tarjeta Alimentar no registran cambios en febrero y quedan establecidos de la siguiente manera:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres hijos o más: $108.062
El dinero se acredita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
El beneficio puede utilizarse únicamente para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No permite retirar efectivo ni pagar otros productos.
Desde ANSES recuerdan que, al no tener aumentos automáticos, la Tarjeta Alimentar depende de decisiones puntuales del Gobierno nacional y, por el momento, no hay una fecha confirmada para una actualización.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario