ANSES: los aumentos confirmados de la Tarjeta Alimentar para febrero
Enterate cuánto se cobra con la actualización por movilidad mensual, con los montos vigentes de la prestación y el total a percibir con la ayuda extra incluida.
La ANSES, junto con los bonos, confirmó el aumento de febrero para jubilaciones, pensiones y asignaciones, que subirán un 2,8% según el esquema de movilidad mensual previsto en el Decreto 274/2024.
La actualización se calcula a partir del IPC de dos meses atrás, en base al índice de inflación difundido por el INDEC, y alcanza a jubilados y pensionados, beneficiarios de AUH, SUAF y otras prestaciones sociales.
Aumenta la AUH de ANSES
La ANSES dará a conocer en breve el calendario de pagos de febrero, con acreditaciones automáticas que se realizarán según la terminación del DNI. En el caso de la AUH, el beneficio sigue vigente, aunque se mantiene la obligación de presentar la Libreta para cobrar el monto total.
Con el ajuste confirmado, los valores actualizados de febrero quedan de la siguiente manera:
- AUH: $129.082,71
- AUH por Discapacidad: $420.312,22
- Asignación Familiar por Hijo primer rango: $64.547,52
- Asignación por Embarazo: $121.818,42
Cómo quedan los montos de la Tarjeta Alimentar en febrero
El Ministerio de Capital Humano ratificó que la Tarjeta Alimentar seguirá abonándose con los mismos valores que en enero, y aclaró que no está prevista una actualización en el corto plazo, ya que este beneficio no integra el sistema de movilidad que ajusta otras prestaciones sociales.
En este marco, los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar continúan sin modificaciones y quedan establecidos de la siguiente manera:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres hijos o más: $108.062
El refuerzo alimentario se paga de manera automática, sin inscripción adicional, y se acredita en la misma fecha que la prestación principal, como la AUH o la Asignación por Embarazo. El depósito se realiza en un único pago y en la misma cuenta bancaria del beneficiario, lo que garantiza un acceso directo y sin trámites extra al dinero destinado a la compra de alimentos.
