ANSES: los aumentos confirmados de la Tarjeta Alimentar para febrero

En este marco, los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar continúan sin modificaciones y quedan establecidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $52.250

$52.250 Familias con dos hijos: $81.936

$81.936 Familias con tres hijos o más: $108.062

El refuerzo alimentario se paga de manera automática, sin inscripción adicional, y se acredita en la misma fecha que la prestación principal, como la AUH o la Asignación por Embarazo. El depósito se realiza en un único pago y en la misma cuenta bancaria del beneficiario, lo que garantiza un acceso directo y sin trámites extra al dinero destinado a la compra de alimentos.