A qué hora bajará 17 grados la temperatura por el tormentón del verano

El AMBA se prepara para una semana de contrastes. Mientras que el martes 3 y el miércoles 4 de febrero el calor será agobiante con el termómetro clavado en los 35 °C, los meteorólogos estiman el fin de la ola de calor: un "tormentón de verano" provocará un derrumbe de la temperatura de más de 15 grados.