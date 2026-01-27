A qué hora bajará 17 grados la temperatura por el tormentón del verano
Tras un inicio de febrero sofocante con máximas de 35°, un frente frío traerá lluvia y un marcado descenso de la temperatura. Cuándo llega el alivio definitivo.
El AMBA se prepara para una semana de contrastes. Mientras que el martes 3 y el miércoles 4 de febrero el calor será agobiante con el termómetro clavado en los 35 °C, los meteorólogos estiman el fin de la ola de calor: un "tormentón de verano" provocará un derrumbe de la temperatura de más de 15 grados.
Según el reporte extendido, el cambio drástico comenzará el jueves 5 de febrero. Durante la madrugada de ese día, el viento fuerte del sector norte (con ráfagas de hasta 50 km/h) rotará, dando paso a la inestabilidad.
La hora exacta de la tormenta
El alivio llegará temprano. Se prevé que las lluvias comiencen a las 06:00 AM del jueves, con precipitaciones débiles y un cielo parcialmente nuboso. A partir de ese momento, la temperatura iniciará un descenso sostenido. Si bien la máxima del jueves tocará los 31°C, la sensación térmica irá en picada hacia la noche.
Para las 09:00 AM, el cielo estará cubierto y el termómetro marcará 22°C, una diferencia notable respecto a las mañanas anteriores. Las precipitaciones se mantendrán de forma intermitente hasta la tarde, acompañadas por vientos del sector oeste.
IMPORTANTE: Es oficial el aumento para las Asignaciones Familiares: todos los detalles
Un descenso de 15 grados en 48 horas
El impacto del frente frío se sentirá con fuerza entre el miércoles y el viernes. Pasaremos de una máxima de 35°C el miércoles a una mínima de 18°C el viernes 6 de febrero. Esta diferencia térmica de 17 grados en 48 horas obligará a los porteños a buscar abrigo nuevamente.
El viernes 6 amanecerá soleado pero fresco, con una máxima que apenas llegará a los 28°C, consolidando el alivio definitivo tras la sofocante ola de calor. El fin de semana del 7 y 8 de febrero se mantendrá agradable, con sol a pleno y máximas oscilando entre los 31°C y 34°C, pero con mañanas frescas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario