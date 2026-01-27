Es oficial el aumento para las Asignaciones Familiares: todos los detalles

La resolución también actualizó los montos de las asignaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad y prenatal, cuyos valores varían según el nivel de ingresos del grupo familiar y la zona geográfica. En los tramos de menores ingresos, los montos generales para la asignación por hijo y prenatal quedaron en 64.554 pesos, mientras que en las zonas diferenciales del país los importes pueden superar los 139 mil pesos. En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los valores generales parten desde 93.844 pesos y alcanzan hasta 210.186 pesos, con cifras más elevadas en las zonas 2, 3 y 4.

mi-anses-tramites.jpg

Además, Anses actualizó los valores de las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio, que se pagan por única vez. En febrero, la asignación por nacimiento será de 75.246 pesos, la de adopción ascenderá a 449.888 pesos y la correspondiente a matrimonio se fijó en 112.668 pesos, sin diferencias por zona.

Por último, la Ayuda Escolar Anual también fue alcanzada por el incremento y quedó establecida en 42.039 pesos para el valor general, con montos superiores en las zonas diferenciales, que llegan hasta 83.797 pesos. Desde el organismo aclararon que quienes tengan un ingreso individual superior a 2.646.379 pesos quedarán excluidos del cobro de asignaciones familiares, aun cuando el ingreso total del grupo familiar no supere el tope máximo vigente.

Anses: una por una así quedaron las asignaciones

Rangos y montos de asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de la Ley de Riesgos de Trabajo:

anexo_7559462_1

Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares de la prestación por desempleo:

anexo_7559462_2

Rangos y montos de las asignaciones familiares para titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino:

anexo_7559462_3

Rangos y montos de las asignaciones familiares para veteranos de guerra del Atlántico Sur:

anexo_7559462_4

Montos para titulares de asignaciones universales para protección social:

anexo_7559462_5

Rangos y montos de asignaciones familiares para trabajadores monotributistas:

anexo_7559462_6

Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares del Decreto 514/2021:

anexo_7559462_7

Resolución 23/2026:

aviso_337792