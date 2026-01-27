Tensión en Mar del Plata con Javier Milei: detuvieron a un joven por golpear su camioneta
Ante una fuerte protesta, el mandatario se retiró del teatro donde ensayó con Fátima Florez en medio de un caos, y un joven fue demorado.
La visita del presidente Javier Milei a Mar del Plata se encuentra signada por las protestas, y su presencia en el teatro Roxy para ensayar junto a Fátima Florez desató un nuevo momento de tensión, por el que un joven fue detenido.
Como si nada importante pasara en el país, y en medio de los incendios que azotan a la Patagonia, el mandatario se hizo un hueco en su agenda para nada ajetreada para juntarse a ensayar con la artista, debido a que este martes por la noche cantará una canción de los Ratones Paranoicos en una función especial de la comediante.
Esta presencia del libertario derivó en la concentración de militantes, pero también en la fuerte presencia de manifestantes. A la salida, uno de estos últimos aparentemente golpeó la camioneta oficial del Presidente, por lo que fue detenido.
Según relataron en C5N desde el lugar, la persona fue rodeada por al menos seis policías con escudos. "Cuando pasó el vehículo provincial, lo golpeó y fue detenido por la policía", explicó el periodista.
"El ensayo con Milei salió muy lindo. Estamos contentos y festejando. Lo vi muy bien, parecía que ensayamos desde hace años. Porque hay que estar, eh...", dijo Fátima tras el encuentro, y una vez calmado el caos. "Hicimos varias pasadas y se sintió súper cómodo", añadió.
La comediante advirtió que no pudieron "ensayar más porque se tenía que ir a la Derecha Fest", y también lamentó que "no hubo tiempo de hablar sobre la actualidad argentina".
