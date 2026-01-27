Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires: cuándo llegan las precipitaciones y baja el calor extremo

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA y bajan las temperaturas

Luego de lo que fue un inicio de semana con 37 grados de máxima, el SMN prevé un jueves todavía con buen clima, con cielo parcialmente nublado, y marcas de entre 22 y 33 grados.

El organismo nacional espera que el descenso térmico se sienta el viernes, en un cierre de semana que se anticipa con cielo parcialmente nublado, una mínima de 23 grados y una máxima de 29.

Sin embargo, el sitio especializado Meteored tiene pronósticos de precipitaciones para el viernes 29 de enero. Este portal tiene 30% de probabilidades de "lluvia débil" para las 12 horas del mediodía.

METEORED Lluvias el viernes en Buenos Aires, según Meteored.

En cuanto al fin de semana, el SMN informó buen clima, con cielo mayormente nublado y temperaturas altas pero no agobiantes: entre 20 y 30 grados para el sábado; y entre 21 y 31 para el domingo.