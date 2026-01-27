Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires: cuándo llegan las precipitaciones y baja el calor extremo
Mientras sigue el calor en el AMBA, los pronosticadores del clima tienen una nueva fecha para la vuelta de las lluvias. ¿Cuándo baja la temperatura?
Pese a las lluvias del lunes por la noche, el calor extremo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene, y cuando parecía que las precipitaciones se repetían este martes, cambió el pronóstico del clima y hay nueva fecha para la llegada del agua, que podría venir acompañado de un leve descenso de la temperatura.
Luego de un inicio de semana agobiante, para el martes se esperaba por el clima inestable pero transcurría con buenas condiciones, acompañado de cielo parcialmente nublado y todavía con altas temperaturas, las que rondaron entre 20 y 33 grados.
Para la continuidad de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un miércoles con cielo mayormente nublado durante el día, pasando a parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 23 grados de mínima y 30 de máxima.
El organismo nacional no prevé precipitaciones para los próximos días, pero sí el ingreso de un frente frío que haría bajar algunos grados las temperaturas. Sin embargo, el sitio especializado Meteored sí cambió su pronóstico de lluvias y tiene una fecha para el regreso de la inestabilidad.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA y bajan las temperaturas
Luego de lo que fue un inicio de semana con 37 grados de máxima, el SMN prevé un jueves todavía con buen clima, con cielo parcialmente nublado, y marcas de entre 22 y 33 grados.
El organismo nacional espera que el descenso térmico se sienta el viernes, en un cierre de semana que se anticipa con cielo parcialmente nublado, una mínima de 23 grados y una máxima de 29.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored tiene pronósticos de precipitaciones para el viernes 29 de enero. Este portal tiene 30% de probabilidades de "lluvia débil" para las 12 horas del mediodía.
En cuanto al fin de semana, el SMN informó buen clima, con cielo mayormente nublado y temperaturas altas pero no agobiantes: entre 20 y 30 grados para el sábado; y entre 21 y 31 para el domingo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario