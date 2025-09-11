MinutoUno

Jubilados ANSES: los pasos para designar un apoderado y cobrar tus haberes

Pensionados pueden elegir a una persona hacer trámites teniendo en cuenta requisitos, documentos y bancos habilitados.

Los pasos para designar un apoderado y cobrar tus haberes.

ANSES permite que jubilados y pensionados nombren un apoderado para cobrar la prestación y/o realizar trámites en su nombre. Esta figura aporta seguridad y simplifica el cobro en situaciones de enfermedad, distancia o dificultades de movilidad.

Solo es necesario tener los datos actualizados en mi ANSES, reunir la documentación y asistir a una oficina con DNI. Si se elige a un familiar directo, no hace falta turno.

Cuáles son los requisitos para designar a un apoderado

  • Familiares: cónyuge, conviviente, hijos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos, entre otros.
  • Abogados o procuradores.
  • Entidades públicas, mutuales o instituciones de asistencia social.
  • Director de hospitales o sanatorios cuando el titular está internado.
  • Bancos habilitados si se reside en el exterior: Nación, Ciudad, Patagonia, Credicoop, Piano y Comafi.

Los únicos requisitos son ser mayor de 18 años y tener actualizados los datos en mi ANSES.

Documentación necesaria

  • Familiar: DNI y papeles que acrediten el parentesco.
  • Banco: Carta Poder PS 6.4 firmada y sellada.
  • Tutor o curador: sentencia judicial.
  • Abogado: credencial vigente.

