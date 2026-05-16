ANSES: cuánto aumentan las pensiones en mayo 2026

Estas pensiones están destinadas a personas que no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación, como adultos mayores en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y madres de siete hijos o más. En paralelo, el organismo llevó adelante el calendario de pagos entre el lunes 11 y el viernes 15 de mayo, organizado de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).