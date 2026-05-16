ANSES: cuánto aumentan las pensiones en mayo 2026
El organismo aplicó un ajuste del 3,38% para el quinto mes. Además, el calendario de pagos de las PNC comenzó el pasado lunes 11. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las Pensiones No Contributivas (PNC), junto con otras prestaciones y programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), registraron un aumento del 3,38% en mayo en el marco del esquema de movilidad. Este sistema actualiza los haberes en función de la inflación informada por el INDEC, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
Estas pensiones están destinadas a personas que no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación, como adultos mayores en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y madres de siete hijos o más. En paralelo, el organismo llevó adelante el calendario de pagos entre el lunes 11 y el viernes 15 de mayo, organizado de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Cuánto aumentarán las pensiones no contributivas en mayo de 2026
Las Pensiones No Contributivas tuvieron una suba del 3,8% durante el quinto mes del año, como parte del mecanismo de actualización por movilidad. Este ajuste se aplica de manera periódica para que los ingresos sigan la evolución de los precios y no pierdan valor frente a la inflación.
Cómo impacta el aumento de ANSES
A raíz del incremento del 3,8% aplicado por ANSES en el marco de la movilidad vigente, las Pensiones No Contributivas registran una actualización en sus haberes. Con esta suba, el monto base pasa de $336.223,52 a cerca de $347.651,13.
Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total mensual puede alcanzar aproximadamente los $417.651,13. Este refuerzo complementario está dirigido a mejorar los ingresos de los beneficiarios con menores recursos.
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